Розділили на дві частини та пересадили малюку й дорослому: в Україні вперше здійснили спліт-трансплантацію печінки

Без пересадки печінки дитина міг би померти за кілька місяців.

В Україні вперше здійснили спліт-трансплантацію печінки, під час якої її розділили на дві частини та пересадили малюку й дорослому.

Про це повідомляють у Першому медичному об’єднанні Львова.

Меншу долю печінки лікарі трансплантували однорічному хлопчику Луці із Житомирщини з діагнозом біліарної атрезії – захворюванням жовчовивідних шляхів. Без пересадки малюк міг би померти за кілька місяців.

Вперше в Україні виконана спліт-трансплантація печінки Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Більшу долю печінки пересадили 20-річному чоловікові зі Львівщини. Донором став 15-річний хлопець, який помер через ушкодження мозку.

Також лікарі пересадили донорські серце та нирки.

Серце отримав 11-річний Влад із Тернопільщини. Йому у 6 місяців поставили діагноз дилатаційна кардіоміопатія – розширення шлуночка серця.

Вперше в Україні виконана спліт-трансплантація печінки Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Причиною хвороби було запалення легень. Серце хлопчика було збільшене втричі й ледь поміщалося у грудній клітині.

"Запрацювали нові нирки і у 12-річного Гени з Харкова та 18-річного Івана з Черкащини. Тепер вони нарешті можуть забути про апарат гемодіалізу та жити повноцінним життям", – розповідають медики.

Нагадаємо, раніше 57-річному пацієнтові вдруге зробили пересадку частини печінки від родинного донора.

Читайте також: