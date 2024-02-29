Розганяє метаболізм і спалює зайвий жир на тілі: яка ще користь кориці, як її вживати

Ми звикли частіше бачити корицю меленою, але це кора коричного дерева. Батьківщиною цієї спеції вважають Шрі-Ланку, де її вирощують до сьогодні. Спеція багата на вітаміни А, С, Е, К і групи В, містить безліч мінеральних речовин, тому є цілющою для нашого здоров’я. За рахунок вмісту антиоксидантних сполук кориця допомагає в лікуванні діабету ІІ типу, зміцнює імунітет, покращує пам’ять та концентрацію, діє як антибіотик. Також спеція є надійним помічником у швидкому схудненні, бо в чистому виді здатна в рази розігнати метаболізм. Розповідаємо, навіщо лікарі рекомендують вживати корицю, і що вона лікує.

Що лікує кориця і як її правильно вживати

Спеція містить у своєму складі купу корисних мікроелементів: калій, залізо, мідь, селен, цинк, марганець. Тому здатна виконувати ряд лікувальних функцій, зокрема володіє протизапальною та кровоспинною властивостями.

Лікує застуду. Суміш кориці та меду є найбільш ефективними ліками проти грипу та застуди, спеція в рази підсилює користь меду. Ця лікувальна суміш підвищує імунітет, бореться з вірусами, знімає головний біль. Треба змішати чверть чайної ложки кориці та 1 столову ложку меду і вживати тричі на день. Єдине, не можна лікуватися цією сумішшю, якщо дуже висока температура.

Суміш кориці та меду є найбільш ефективними ліками проти грипу та застуди, спеція в рази підсилює користь меду. Ця лікувальна суміш підвищує імунітет, бореться з вірусами, знімає головний біль. Треба змішати чверть чайної ложки кориці та 1 столову ложку меду і вживати тричі на день. Єдине, не можна лікуватися цією сумішшю, якщо дуже висока температура. Антисептик. У давнину корицю використовували як антисептичний порошок для ран. Так як коричний альдегід попереджає проникнення інфекції у кров і пришвидшує регенерацію пошкодженої шкіри. Такий засіб знезараження використовується на Сході й до нині.

У давнину корицю використовували як антисептичний порошок для ран. Так як коричний альдегід попереджає проникнення інфекції у кров і пришвидшує регенерацію пошкодженої шкіри. Такий засіб знезараження використовується на Сході й до нині. Лікує складні захворювання – рак та серцево-судинні. Кориця є вкрай токсичною для ракових клітин, тому регулярне вживання спеції здатне попередити онкологію. Пряний порошок також здатен знижувати рівень холестерину в крові, тому попереджає захворювання серця й утворення тромбів.

Кориця є вкрай токсичною для ракових клітин, тому регулярне вживання спеції здатне попередити онкологію. Пряний порошок також здатен знижувати рівень холестерину в крові, тому попереджає захворювання серця й утворення тромбів. Налагоджує роботу кишківника. Кориця усуває неприємні відчуття у шлунку, болі у животі, дуже корисна при метеоризмі.

Кориця усуває неприємні відчуття у шлунку, болі у животі, дуже корисна при метеоризмі. Для жіночого здоров’я. Корицю треба вживати жінкам під час менопаузи та в період ПМС. Оскільки спеція багата на мінеральні сполуки, що поповнюють дефіцит хрому, марганцю та кальцію. За рахунок цього зникають больові відчуття, слабкість та сонливість.

Корицю треба вживати жінкам під час менопаузи та в період ПМС. Оскільки спеція багата на мінеральні сполуки, що поповнюють дефіцит хрому, марганцю та кальцію. За рахунок цього зникають больові відчуття, слабкість та сонливість. Активно бореться із зайвою вагою. Цей запашний порошок здатен розганяти метаболізм, проте для схуднення корицю варто вживати у чистому вигляді. Одна чайна ложка спеції може знизити рівень цукру в їжі на 30%. Пряність можна додавати у каші, смузі, йогурти, фруктові салати. Також можна вранці та ввечері пити чай з корицею, щоб швидше схуднути у животі та сідницях.

Кому не можна вживати корицю

Так, ця спеція має ряд переваг і корисних властивостей для нашого здоров’я. Але її не можна вживати під час вагітності. Бо у великій кількості кориця може спричинити скорочення матки.

Також кориця здатна розріджувати кров, тому протипоказана тим, хто має низький ступінь згортання крові та підвищений тиск. Варто пам’ятати, що кориця може бути токсичною, тому добова норма не повинна перевищувати 6 грамів.

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