Розігрівання їжі в мікрохвильовці може призвести до лікарні: які страви під забороною

Багато хто звик готувати їжу на кілька днів і розігрівати її в мікрохвильовці. Проте фахівці попереджають: неправильне зберігання та повторне термічне оброблення певних продуктів можуть призвести до харчового отруєння, нудоти та навіть госпіталізації.

Про це пише Blikk.hu.

Головна небезпека рису полягає не в самому процесі нагрівання, а в бактерії Bacillus cereus. Її спори часто виживають навіть після варіння. Якщо залишити готовий рис при кімнатній температурі на кілька годин, бактерії починають активно розмножуватися і виробляти токсини.

Проблема полягає в тому, що ці токсини є надзвичайно стійкими до високих температур. Тому навіть ретельне і тривале прогрівання страви в мікрохвильовці не зробить зіпсований рис безпечним для вживання.

Окрім рису, до списку так званих проблемних продуктів потрапили яйця та шпинат. Повторне нагрівання яєць суттєво змінює їхню структуру, роблячи продукт «гумовим» та надто важким для перетравлення. Також під час нагрівання з яєць можуть виділятися сірчані сполуки, які спричиняють сильний дискомфорт у шлунку.

Що стосується шпинату, то цей зелений продукт від природи містить нітрати. При повторному нагріванні вони можуть перетворюватися на нітрити та нітрозаміни — сполуки, які вважаються шкідливими для людського організму.

Як безпечно зберігати та розігрівати їжу

Щоб уникнути ризику харчового отруєння та проблем зі шлунком, експерти радять дотримуватися чотирьох простих правил:

Швидке охолодження: не чекайте годинами, поки каструля охолоне на плиті. Перекладіть їжу в пласку ємність і поставте в холодильник. Оптимальна температура для зберігання становить не вище 4 °C.

Правило двох годин: приготована їжа не повинна стояти при кімнатній температурі довше ніж дві години. Після цього часу небезпечні бактерії починають розмножуватися занадто швидко.

Терміни зберігання: залишки вечері слід з’їсти протягом 3–4 днів. Після спливу цього терміну вживати їжу вже не рекомендується.

Рівномірний підігрів: використовуючи мікрохвильову піч, обов’язково накривайте страву кришкою, додавайте трохи води та перемішуйте їжу в процесі нагрівання. Це допоможе страві прогрітися рівномірно з усіх боків.

Нагадаємо, поширене «правило п’яти секунд», за яким їжу після падіння на підлогу нібито можна безпечно підняти, науковці називають міфом. Експерименти показують, що бактерії потрапляють на продукт практично миттєво, незалежно від часу контакту з поверхнею, хоча ступінь забруднення може залежати від типу їжі.

Фахівці радять уникати вживання їжі з підлоги, особливо у місцях із високим рівнем забруднення, наголошуючи, що навіть короткий контакт не гарантує безпеки.

