Розкрито секрети довголіття: 7 ключових порад для здоров'я

Прості поради значно продовжать життя, якщо їх виконувати.

Хоча досягнутий вік може бути не зовсім під нашим контролем, є кілька способів, які можуть допомогти продовжити життя. Це включає в себе правильний вибір способу життя, зокрема здорову дієту і фізичні вправи, а також важливе управління психічним здоров’ям.

Про це розповів експерт з клінічних інновацій Доктор Ноель Янг.

Він запропонував сім порад для довголіття:

Менше сидіти та більше рухатися: З віком м’язова маса поступово зменшується, що збільшує ризик остеопорозу, слабкості, падінь і переломів. Щоб протидіяти цьому, потрібно більше рухатися і займатися фізичними вправами, які зміцнюють м’язи.

Їсти здорову їжу: Продукти, багаті клітковиною, такі як овочі, боби, злаки та фрукти, не тільки допомагають підтримувати здоровий рівень цукру та холестерину, але й пов'язані з довшими теломерами, що асоціюються з довголіттям. Також важливо споживати здорові жири, такі як риба, авокадо та горіхи.

Керувати стресом: Хронічний стрес сприяє укороченню теломер, що зменшує тривалість життя. Важливо навчитися керувати стресом і не піддаватися занепокоєнню, щоб зберегти здоров’я та довше жити.

Спати достатньо: Недостатній сон також веде до укорочення теломер. Для підтримки здоров’я і довголіття необхідно спати від семи до дев’яти годин на добу, забезпечуючи якісний сон.

Контролювати рівень цукру в крові: Високий рівень цукру в крові може пошкодити судини та нерви, сприяти розвитку діабету та інших хронічних захворювань. Скорочення споживання солодощів і рафінованих вуглеводів допомагає уникнути цих проблем.

Обмежувати калорії: Деякі дослідження показують, що рідкісні прийоми їжі та некритичне голодування можуть допомогти зменшити негативні наслідки старіння, а також активізувати гени, які підтримують клітини в здоровому стані.

Контролювати рівень вітаміну D: Низький рівень вітаміну D пов'язаний зі скороченням тривалості життя. Особливо в холодні місяці важливо стежити за рівнем цього вітаміну і приймати добавки, якщо це необхідно.

Нагадаємо, 112-річна Луїза Джин Синьор з Нью-Йорка на своєму ювілеї розкрила секрети довголіття. Одним з несподіваних факторів, які сприяли її тривалому життю, вона називає відсутність шлюбу. Синьор вважає, що незалежність від сімейних обов'язків і стресів, пов’язаних із подружнім життям, відіграла важливу роль у її довголітті.

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