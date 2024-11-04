Розлади харчової поведінки: як розпізнати перші сигнали проблем з їжею

Ознаки різноманітні й можуть залежати від типу розладу, але існують загальні сигнали, які можуть вказувати на проблему

Розлади харчової поведінки — це психічні захворювання, які характеризуються надмірним занепокоєнням щодо харчування, ваги або форми тіла. Така поведінка може призвести до серйозних фізичних, психологічних і соціальних наслідків. Розлади харчової поведінки мають один з найвищих рівнів летальності серед психічних розладів і можуть виникати у будь-якому віці, але частіше починаються у підлітковому періоді (від 13 до 17 років).

Як виявити розлади харчової поведінки, розповів 24 канал.

Ознаки різноманітні й можуть залежати від типу розладу, але існують загальні сигнали, які можуть вказувати на проблему:

різка втрата або набір ваги;

приховування кількості спожитої їжі;

швидке споживання їжі або уникнення спільних прийомів їжі;

часті відвідування туалету після їжі;

надмірна фізична активність;

замкненість, підвищена втомлюваність і дратівливість.

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Основні типи розладів харчової поведінки:

Анорексія

Анорексія супроводжується свідомим обмеженням їжі з метою схуднення, навіть коли вага вже є небезпечно низькою. Виникає страх перед набором ваги, а також спотворене сприйняття власного тіла.

Булімія

Булімія характеризується періодами переїдання, після яких слідують спроби «очищення», такі як навмисна блювота чи використання проносних засобів. Людина відчуває втрату контролю під час їжі, почуття провини і страх набору ваги.

Компульсивне переїдання

Цей розлад включає регулярні епізоди неконтрольованого переїдання. Людина може продовжувати їсти навіть після насичення, а після епізодів відчуває провину, але не вдається до методів очищення, як при булімії.

У лікуванні РХП важливий комплексний підхід. Потрібно, щоб він включав роботу з психологічним станом, побудову збалансованого раціону, корекцію дефіцитів у раціоні та лікування захворювань різних систем організму.

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