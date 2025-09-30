Розлючений чоловік проковтнув 28 ложок і 19 зубних щіток: що сталося (фото)

Реклама

В Індії медики видалили зі шлунка чоловіка 29 ложок, 19 зубних щіток і дві ручки.

Про це пише Need To Know.

39-річного Сачіна доправили до лікарні зі скаргами на сильний біль у животі. Ультразвукове дослідження виявило 50 чужорідних предметів, що стало приводом для екстреної операції наступного дня.

Спочатку лікарі намагалися видалити предмети за допомогою ендоскопії, але їхня велика кількість унеможливила це.

Операція тривала три з половиною години під керівництвом доктора Шьяма Кумара, керівника лікарні Дев Нандіні в Хапурі, недалеко від Нью-Делі.

«Під час процедури ми знайшли дві ручки, 19 зубних щіток і 29 ложок», — розповів доктор Кумар місцевим ЗМІ. «Життя пацієнта було врятовано».

Чоловік проковтнув 50 предметів / © Jam Press

Сачін, який прибув із сусіднього реабілітаційного центру 16 вересня, був виписаний 23 вересня і зараз перебуває у стабільному стані.

Операція була особливо складною через наявність гострих предметів у його шлунку, зокрема загостреного пластику та зазубреного металу.

Згідно з повідомленнями, Сачін з’їв ці предмети через розчарування у своєму лікуванні в реабілітаційному центрі.

Його сім’я каже, що наркоман, який виправляється, був розлючений тим, що йому відмовляють у прийманні наркотиків і дають крихітні порції їжі.

Сачін пояснив: «За весь день нам давали трохи овочів і лише декілька чапаті. Якщо щось і приходило з дому, то частіше за все воно до нас не доходило. Іноді нам давали одне печиво на день».

Сачін / © Jam Press

Розлючений маленькими порціями, він крав посуд із купи, відносив його до ванної кімнати, ламав на шматки і запивав водою.

Доктор Кумар каже, що така поведінка часто пов’язана з глибинними психологічними станами. Він сказав: «Таке поглинання їжі не є рідкістю серед пацієнтів, які мають проблеми з психічним здоров’ям».

Цей інцидент спричинив занепокоєння щодо умов утримання в реабілітаційному центрі і підкреслив необхідність кращого підтримання психічного здоров’я пацієнтів, які проходять лікування.

