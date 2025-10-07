Шия / © pexels.com

Реклама

Більшість людей ніколи не заміряли окружність своєї шиї — і даремно. Як зазначають фахівці, цей простий показник може дати цінну інформацію про стан здоров’я. Нові дослідження свідчать, що розмір шиї іноді точніше вказує на ризики для організму, ніж звичні ІМТ чи співвідношення талії до стегон.

Про це повідомило видання Iflscience.

ІМТ, який розраховується за вагою та зростом, часто використовують для оцінки фізичної форми, однак він не враховує м’язову масу чи особливості розподілу жиру. Через це спортсмени можуть мати «надлишковий» ІМТ, попри відмінний стан здоров’я.

Реклама

Дослідники Ахмед Елбедіві та Надін Вехіда з Кінгстонського університету зазначають, що окружність шиї відображає кількість жиру у верхній частині тіла — показник, який безпосередньо пов’язаний із ризиками для серцево-судинної системи. Вони зазначили, що люди з більшою шиєю мають підвищену ймовірність розвитку кількох серйозних хвороб

Результати дослідження Гарвардської школи громадського здоров’я довели, що розмір шиї має унікальну генетичну основу, незалежну від ІМТ. А в чилійському дослідженні 2019 року, що охопило понад 4600 учасників, вчені дійшли висновку, що обхват шиї може стати альтернативним клінічним показником замість окружності талії.

Більша окружність шиї асоціюється з ризиком розвитку гіпертонії, ішемічної хвороби серця, фібриляції передсердь, діабету 2 типу та обструктивного апное сну. Є також дані, що вона може бути пов’язана із синдромом полікістозних яєчників, хоча це ще потребує додаткових досліджень.

За результатами Фремінгемського дослідження серця, небезпечними вважаються показники понад 43 см у чоловіків і 35,5 см у жінок. Навіть після врахування зросту, ваги, ІМТ і талії зв’язок між обхватом шиї та ризиком фібриляції передсердь зберігається, особливо в людей із зайвою вагою.

Реклама

Попри це, експерти наголошують: окружність шиї — лише один із факторів. Вона не визначає стан здоров’я сама по собі, а служить додатковим орієнтиром. Зменшити ризики допомагають правильне харчування, фізична активність і контроль маси тіла.

Нагадаємо, холодна пора року — випробування для імунітету. Однак є їжа, яка допоможе зберегти здоров’я, силу й гарне самопочуття. Тому її обов’язково треба додати до свого раціону.