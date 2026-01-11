Рухи уві сні можуть бути тривожним сигналом

Спокійний сон / © unsplash.com

Неспокійний сон із надмірними рухами може бути пов’язаним із нелікованою тривогою, але в рідкісних випадках це також може бути сигналом про дегенеративне захворювання мозку.

Про це пише лікар загальної практики Еллі Кеннон в колонці для Daily Mail.

Він зазначив, що розмови уві сні та надмірні рухи під час сну лікарі називають парасомнією.

«Це незвичайна поведінка, яка виникає під час сну. До неї також належать лунатизм, плач та сонний параліч — коли пацієнти відчувають себе несплячими, але не можуть рухатися», — пише Кеннон.

За його словами, парасомнія може бути ознакою таких захворювань, як обструктивне апное сну — коли горло закривається під час сну, що призводить до нестачі кисню, — а також тривоги.

«У деяких випадках парасомнія може бути раннім симптомом хвороби Паркінсона», — наголошує лікар.

Елі Кеннон зазначив, що цей стан також може бути спровокований ліками, зокрема антидепресантами та, як не парадоксально, снодійними. Однак часто чіткої причини для цього немає.

«Симптоми можна зменшити, вживаючи менше алкоголю та кофеїну та лягаючи спати приблизно в один і той самий час щовечора. Сон у темній кімнаті з прохолодною температурою та мінімальним шумом може допомогти. Так само, як і уникнення використання екранів та вживання їжі безпосередньо перед сном», — радить лікар.

За його словами, добавки магнію, які доступні в більшості аптек і здебільшого безпечні, допомагають деяким пацієнтам з парасомнією.

Нагадаємо, експерти наголошують, що деякі люди дуже чутливі до кофеїну, і для них важливо перед сном не вживати каву.