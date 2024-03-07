Руки і ноги вчительки муміфікувалися після зараження, яке, на її думку, було просто застудою - фото

Вчителька середньої школи з Техасу, США, якій ампутували всі чотири кінцівки після того, як вони почорніли і стали муміфіковані після, здавалося б, звичайної інфекції, каже, що вона вважає за краще бути щасливою, попри жахливі випробування.

Про це пише Today.

51-річна Шеррі Муді почала відчувати, як вона думала, застуду під час шкільної поїздки у квітні 2023 року, і не звертала на це уваги. Але через декілька днів у неї піднялася висока температура. Прокинувшись якось уночі з утрудненим диханням, вона пішла до лікарні.

"Я ніколи в житті не зверталася до відділення невідкладної допомоги", - сказала вона. "Я була дуже здорова, у чудовій формі. Я правильно харчувалася, займалася спортом".

Шеррі до хвороби / Фото: Sherri Moody/Today

Лікарі визначили, що вона страждає на подвійну пневмонію, яка, за їхніми словами, була спричинена стрептококом, бактерією, що спричиняє запалення горла.

У її організмі стався септичний шок — небезпечна для життя реакція на інфекцію, яка серйозно знижує кров'яний тиск у організмі.

"Мені довелося гуглити, що таке сепсис. Я гадки не мав. Ми досить здорові люди", - сказав її чоловік Девід. "Я дуже швидко зрозумів, що ми потрапили до серйозної ситуації. Я був наляканий до смерті".

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Ситуація ускладнювалася тим, що Шеррі приймала ліки від артриту, які послабили здатність її організму боротися з інфекцією.

Девід описав випробування Шеррі як "ураган п'ятої категорії, що насувається": "Їй не було з чим боротися. Наче вона пішла на війну без солдатів".

Шеррі, матір дорослого сина, була введена в кому медиками, які лікували її препаратами, які намагалися повернути приплив крові до життєво важливих органів – за рахунок кровообігу в руках та ногах.

"Я буквально бачив, як у моєї дружини вмирали ноги і руки", - сказав Девід.

Жахливі фотографії показують саме це: Шеррі сидить на краю лікарняного ліжка, від її тіла йдуть трубки, а її руки та ноги чорні. "Вони були чорними і муміфіковані", - додав він.

Шеррі Муді / Фото: Sherri Moody/Today

Після порятунку її життя лікарі вирішили, що руки та ноги Шеррі необхідно ампутувати нижче ліктів та колін. Вона розповіла, що спочатку плакала, але почувалася спокійно, попри новини, які змінили її життя.

Ампутації провели у червні 2023 року, і до серпня вона повернулася додому.

Шеррі Муді / Фото: Sherri Moody/Today

Девід і Шеррі пристосовуються до нових реалій свого спільного життя. Він залишив роботу, щоб постійно дбати про дружину. Але обидва намагалися обрати щастя та не дозволяти труднощам визначати їх.

"Я просто обираю бути щасливою", - сказала Шеррі. "Це не означає, що я не маю зривів час від часу і я просто трохи плачу. Я не дозволяю цьому тривати довго".

Шеррі з чоловіком / Фото: Sherri Moody/Today

Девід, як і раніше, тремтить перед силою своєї дружини, кажучи, що йому здається, що йому важче справлятися з труднощами, у той час як вона залишається непохитною.

Нагадаємо, чоловіку, який жив із "двома головами" 15 років, видалили величезну пухлину. Вона почала рости, коли йому було 24 роки.

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