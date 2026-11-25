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- Здоров’я
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Руки та ноги можуть вказувати на наближення смерті: які зміни відбуваються з тілом
За кілька годин або днів до смерті тіло тяжкохворої людини може подавати характерні сигнали. Британські фахівці пояснили, які зміни на руках і ногах можуть свідчити про поступове згасання організму.
В останні дні або навіть години життя тяжкохворої людини температура та колір шкіри рук і ніг можуть помітно змінюватися. Це пов’язано з поступовим уповільненням кровообігу.
Про це пише британське видання Express з посиланням на благодійну організацію Anne Robson Trust, яка підтримує невиліковно хворих людей та їхні родини.
Через погіршення кровообігу кінцівки можуть ставати дуже холодними, а шкіра — набувати блідого або синюватого відтінку. У деяких людей також з’являються характерні плями на шкірі.
У Національній службі охорони здоров’я Великої Британії (NHS) підтверджують, що такі зміни часто спостерігаються наприкінці життя. Щоб полегшити дискомфорт людини, її можна вкрити ковдрою.
Водночас фахівці наголошують, що холодні руки й ноги або зміна кольору шкіри самі собою не свідчать про наближення смерті. Такі симптоми можуть мати інші причини, тому в разі їхньої раптової появи варто звернутися по медичну допомогу.
Які ще ознаки можуть свідчити про наближення смерті
Серед інших фізичних змін, які можуть виникати в останні дні життя тяжкохворої людини, фахівці називають:
уповільнене або нерегулярне дихання з тривалими паузами;
появу хрипів через накопичення виділень у дихальних шляхах;
надмірну сонливість та поступову втрату реакції на зовнішні подразники;
зменшення кількості сечі;
втрату контролю над сечовим міхуром або кишківником;
зниження артеріального тиску.
При цьому шумне дихання не обов’язково означає, що людина відчуває біль. Фахівці також зауважують, що процес згасання організму індивідуальний, тому не всі перелічені симптоми можуть проявитися.
У благодійній організації радять родичам у цей складний період залишатися поруч із близькою людиною, тримати її за руку та спокійно розмовляти з нею, навіть якщо вона вже не реагує на слова.
Якщо зміни у стані тяжкохворого викликають занепокоєння, варто звернутися до сімейного лікаря або фахівців із паліативної допомоги. Вони можуть пояснити, що відбувається з організмом, та допомогти забезпечити людині комфорт.
Нагадаємо, медсестра госпісу Бронні Вейр, яка роками працювала у сфері паліативної допомоги, розповіла, про що люди найчастіше шкодують перед смертю.