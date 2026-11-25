Ознаки наближення смерті — які зміни можна помітити на руках і ногах / © Unsplash

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В останні дні або навіть години життя тяжкохворої людини температура та колір шкіри рук і ніг можуть помітно змінюватися. Це пов’язано з поступовим уповільненням кровообігу.

Про це пише британське видання Express з посиланням на благодійну організацію Anne Robson Trust, яка підтримує невиліковно хворих людей та їхні родини.

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Через погіршення кровообігу кінцівки можуть ставати дуже холодними, а шкіра — набувати блідого або синюватого відтінку. У деяких людей також з’являються характерні плями на шкірі.

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У Національній службі охорони здоров’я Великої Британії (NHS) підтверджують, що такі зміни часто спостерігаються наприкінці життя. Щоб полегшити дискомфорт людини, її можна вкрити ковдрою.

Водночас фахівці наголошують, що холодні руки й ноги або зміна кольору шкіри самі собою не свідчать про наближення смерті. Такі симптоми можуть мати інші причини, тому в разі їхньої раптової появи варто звернутися по медичну допомогу.

Які ще ознаки можуть свідчити про наближення смерті

Серед інших фізичних змін, які можуть виникати в останні дні життя тяжкохворої людини, фахівці називають:

уповільнене або нерегулярне дихання з тривалими паузами;

появу хрипів через накопичення виділень у дихальних шляхах;

надмірну сонливість та поступову втрату реакції на зовнішні подразники;

зменшення кількості сечі;

втрату контролю над сечовим міхуром або кишківником;

зниження артеріального тиску.

При цьому шумне дихання не обов’язково означає, що людина відчуває біль. Фахівці також зауважують, що процес згасання організму індивідуальний, тому не всі перелічені симптоми можуть проявитися.

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У благодійній організації радять родичам у цей складний період залишатися поруч із близькою людиною, тримати її за руку та спокійно розмовляти з нею, навіть якщо вона вже не реагує на слова.

Якщо зміни у стані тяжкохворого викликають занепокоєння, варто звернутися до сімейного лікаря або фахівців із паліативної допомоги. Вони можуть пояснити, що відбувається з організмом, та допомогти забезпечити людині комфорт.

Нагадаємо, медсестра госпісу Бронні Вейр, яка роками працювала у сфері паліативної допомоги, розповіла, про що люди найчастіше шкодують перед смертю.

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