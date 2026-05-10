Реклама

68-річна жінка звернулася до лікарів після того, як на її руках і ногах з’явилися синьо-сірі плями, які не зникали протягом шести тижнів.

Як виявилося, причиною стала рідкісна реакція організму на поширений лікарський препарат.

Опис випадку опублікували у New England Journal of Medicine. Медики повідомили, що пацієнтка лікувала розацеа — поширене захворювання шкіри, яке спричиняє стійке почервоніння обличчя та запалення.

Реклама

Як пояснює Mayo Clinic, розацеа є хронічним станом, який не піддається повному лікуванню, однак симптоми можна контролювати за допомогою медикаментів.

Дерматологиня Алісія Залка у коментарі для New York Post зазначила: «Розацеа — це хронічне запальне захворювання, за якого на шкірі спостерігається запалення, а також з’являються прищикоподібні висипання та змінюється її текстура».

За її словами, захворювання пов’язане з поєднанням генетичних, судинних та екологічних факторів, а також може бути пов’язане зі шкірними кліщами.

Для полегшення симптомів жінка почала щодня приймати по 100 мг антибіотика Міноциклін. Його часто використовують для лікування акне, бактеріальних інфекцій та деяких шкірних захворювань.

Реклама

Тіло пацієнтки до і після лікування

За даними Mayo Clinic, препарат діє шляхом знищення бактерій або пригнічення їхнього розмноження. Водночас він неефективний проти застуди, грипу та інших вірусних інфекцій.

Зазвичай серед побічних ефектів міноцикліну можуть бути запаморочення, нудота, головний біль, втома та підвищена чутливість шкіри. Однак у цьому випадку жінка зіткнулася з набагато рідкіснішою реакцією.

Лікарі діагностували у неї гіперпігментацію II типу, спричинену міноцикліном. Цей стан спричиняє потемніння окремих ділянок шкіри, через що з’являються синьо-сірі або темні плями.

За словами медиків, така реакція виникає у приблизно 3–15% людей, які приймають препарат. Найчастіше вона проявляється після декількох місяців лікування, а не через декілька тижнів, як сталося у цієї пацієнтки.

Реклама

Після консультації лікарі рекомендували жінці припинити приймання міноцикліну та уникати тривалого перебування на сонці.

Через шість місяців пацієнтка знову прийшла на огляд. Медики зазначили, що гіперпігментація «дещо зменшилася», однак повністю плями так і не зникли.

Нагадаємо, лікар розповів, чим небезпечний хантавірус.

Новини партнерів