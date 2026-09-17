Руки тремтять не лише від стресу: 7 причин, про які ви могли не здогадуватися

Чому тремтять руки / © pexels.com

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Під час війни багато українців стикнулися з проблемою тремтіння рук. Чимала кількість людей списує цей стан на стрес та обстріли. Проте є 7 важливих причин, чому можуть сильно тремтіти руки, і жодну з них не варто ігнорувати.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Чому дуже сильно тремтять руки: 7 головних причин

Тремор рук — це ритмічні неконтрольовані рухи, які найчастіше виникають у кистях, хоча можуть охоплювати й інші частини тіла. Подібне явище не завжди свідчить про патологію: іноді його викликають емоційне перенапруження, дефіцит сну або надмірне захоплення кавою.

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Проте якщо тремтіння стає регулярним, наростає або супроводжується іншими розладами, це привід звернутися до лікаря. Серед можливих чинників — неврологічні порушення, збої в роботі щитоподібної залози, коливання рівня цукру в крові або побічні ефекти від ліків.

Діагностика суттєво залежить від умов, за яких проявляється симптом: у стані спокою чи під час дій, на одній чи обох руках, а також від наявності супутніх ознак — скутості м’язів, уповільнення рухів, прискореного пульсу чи втрати рівноваги.

Есенціальний тремор

Це один із найпоширеніших рухових розладів. Зазвичай він вражає руки, але може поширюватися на голову та голос. Хвороба може виникнути в будь-якому віці, хоча після 40 років ризики зростають.

Головна риса есенціального тремору — його поява під час виконання рухів. Симптом стає помітним, коли людина бере склянку, пише, тримає виделку або виконує інші дрібні маніпуляції. Вираженість тремору на руках може відрізнятися.

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Симптоматику посилюють стрес, утома, кофеїн і різкі зміни температури. Приблизно в половині випадків простежується спадковість. Хоча стан не становить прямої загрози життю, з часом він може прогресувати та ускладнювати побутові справи. За помірного перебігу лікування не потрібне, проте у разі суттєвого дискомфорту застосовують медикаментозні та інші методи терапії.

Хвороба Паркінсона

Тремтіння кінцівок нерідко асоціюється саме з цією патологією, хоча сам по собі симптом ще не є підтвердженням діагнозу. Хвороба Паркінсона — це захворювання нервової системи, що розвивається повільно і прогресує. На початкових стадіях з’являється ледь помітне тремтіння однієї руки, яке виникає переважно у стані спокою.

Надалі процес може охоплювати й іншу сторону тіла. Окрім тремору, для патології характерні уповільнення рухів, м’язова ригідність, зміна постави, погіршення координації, зменшення амплітуди розмаху рук під час ходьби, стишення мовлення та дрібний почерк.

Гіпертиреоз

Дрібне тремтіння пальців і долонь може бути наслідком ендокринних порушень. При гіпертиреозі щитоподібна залоза продукує надмірну кількість гормонів, що прискорює обмін речовин.

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Зазвичай стан супроводжується додатковою симптоматикою: безпричинною втратою ваги, тахікардією, відчуттям прискореного або нерегулярного серцебиття, підвищеним апетитом, дратівливістю, пітливістю та підвищеною чутливістю до тепла.

Також можливі м’язова слабкість і безсоння. У літніх людей клінічна картина часто розмита. Для встановлення причин призначають лабораторні аналізи крові на рівень TSH, T4 та T3.

Гіпоглікемія

Падіння рівня цукру в крові викликає стрес організму, одним із проявів якого є тремор рук. При цьому як знижений, так і занадто високий рівень глюкози можуть провокувати тремтіння. Якщо такий стан повторюється, особливо на тлі цукрового діабету чи прийому цукрознижувальних препаратів, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Побічна дія ліків

Якщо ви вживаєте ліки, а після цього у вас виникає тремор, вплинути на це можуть окремі антидепресанти, препарати від астми та епілепсії, літій, антиаритмічні засоби, а також ліки з вмістом псевдоефедрину.

Варто звернутися до лікаря, аби змінити препарат чи скоригувати дозування.

Розсіяний склероз та інші ураження ЦНС

Тремор рук за цих умов трапляється, якщо нервова система має ушкодження. Під час розсіяного склерозу руйнується мієлінова оболонка нервових волокон, що призводить до різноманітної неврологічної симптоматики, зокрема й до тремору. Подібні наслідки можуть мати й інші патології, включно з наслідками інсультів чи травматичними ураженнями.

Фізіологічні чинники: стрес, недосипання та кофеїн

Посилити природний тремор до помітного рівня можуть побутові фактори. Серед них — емоційне перенапруження, відчуття голоду, дефіцит сну та надмірне споживання кави або міцного чаю.

Утім, якщо після усунення цих чинників тремтіння зберігається або наростає, його не слід списувати лише на хвилювання.

До лікаря потрібно звернутися, якщо ваш тремор рук має такі риси:

Тремор має постійний характер або посилюється. Порушується здатність писати, їсти чи виконувати дрібні щоденні завдання. З’являються супутні ознаки: уповільнення рухів, м’язова скутість, порушення ходи чи рівноваги. Тремтіння супроводжується схудненням, прискореним серцебиттям та підвищеною пітливістю.

Недорога їжа для нервової системи

Нагадаємо, здоров’я мозку та збереження когнітивних функцій значною мірою залежать від раціону. Неврологи рекомендують звернути увагу на доступну дієту MIND для профілактики нейродегенеративних захворювань, таких як хвороби Альцгеймера та Паркінсона.

Дослідження Rush University та Гарвардської школи громадського здоров’я доводять, що дотримання цього харчування знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера понад ніж удвічі.

Фрукти та ягоди знижують оксидативний стрес, живлять нейрони та сприяють виробленню серотоніну. До щоденного меню радять додавати темні ягоди, авокадо, ківі і банани, які допомагають регулювати тиск та зменшують ризик інсульту.

Лікарі рекомендують щонайменше 6 разів на тиждень їсти зелені листкові овочі, до 5 разів — горіхи, від 2 разів — ягоди та принаймні раз на тиждень споживати жирну рибу. Натомість варто суттєво обмежити насичені жири, трансжири, ультраоброблені продукти, фастфуд, солодощі та вживати не більше 4 порцій червоного м’яса на тиждень.

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