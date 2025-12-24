Руйнують мозок і пам’ять: вчені назвали дві щоденні звички, які "вбивають" наш інтелект

Фото ілюстративне / © Associated Press

Кожен обирає свій спосіб відпочинку: почитати книгу, або ж подивитися серіал. Проте експерти попереджають, що ваші щоденні звички мають значно потужніший вплив на наше здоров’я, ніж ми звикли вважати.

Про це пише The Mirror.

Університет Південної Австралії провів дослідження, під час якого проаналізував добову активність 397 людей похилого віку, щоб зрозуміти зв’язок між повсякденними справами та ризиком когнітивного спаду.

Результати виявилися позитивними для книголюбів та тих, хто активно спілкувався з іншими. Дослідження показали, що такі речі як читання, рукоділля, розмови, музика та молитва корисні для мозку.

Однак дослідники застерігають, що перегляд телевізора та відеоігри можуть завдати шкоди здоров’ю мозку.

«Малорухливий спосіб життя, який сприяє розумовій стимуляції або соціальній взаємодії, — такий як читання чи розмови з друзями, — корисний для когнітивних функцій, тоді як інші, такі як перегляд телевізора чи відеоігри, мають негативний вплив. Тому тип активності важливий», — наголосила дослідниця Меддісон Меллоу.

Вона зауважила, що хоча заклик «більше рухайся, менше сиди» корисний для серця, дослідження доводить: коли йдеться про розумові здібності, вплив сидячого способу життя на мозок є значно складнішим, ніж здається».

«Найкраще для тіла та мозку — це активний рух, що приносить радість і змушує серце битися швидше. Проте навіть короткі п’ятихвилинні розминки вже дають помітний результат», — радить Меллоу.

Вона зауважила, якщо ви плануєте влаштувати святковий кіномарафон перед телевізором, вам слід намагатися робити перерви на фізичні вправи або замінити частину перегляду читанням, яке краще тренує мозок.

Дослідниця наголосила, що такі маленькі кроки допоможуть вам поступово сформувати корисні звички.

Раніше науковці назвали звички, які допоможуть зробити мозкові тканини молодшими, незалежно від віку.

