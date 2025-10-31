Руйнують ваш кишківник: лікар назвав сім помилок під час сніданку, яких слід негайно позбутися

Лікар назвав сім помилок під час сніданку, яких слід негайно позбутися / © unsplash.com

Сніданок — це найважливіший прийом їжі упродовж дня, адже саме він дає нам заряд енергії на увесь день. Дослідники наголошують, що вживання збалансованої їжі на початку дня, такої як каша, яйця або ж йогурт та мюслі, запобігає переїданню. Водночас провідний лікар з питань здоров’я кишечника попереджає, що майже кожен має певні звички під час сніданку, які можуть шкодити нашому кишківнику.

Про це пише Daily Mail.

Гастроентеролог з Каліфорнії Саурабх Сеті наголосив, що відсутність сніданку є однією з семи найгірших помилок, якої припускаються люди щодня.

Спеціаліст роз’яснив, що відсутність ранкового прийому їжі може спричинити накопичення кислоти та уповільнення моторики кишечника.

Дослідження також підтверджують, що відсутність сніданку пов’язаний з підвищеним ризиком виникнення ожиріння, діабету другого типу та підвищеного кров’яного тиску.

Вчені пояснюють, що коли шлунок виробляє надлишок кислоти, ця кислота роз’їдає слизову оболонку шлунка та стравоходу (горла), спричиняючи проблеми, наприклад, печію.

Окрім того, якщо моторика кишечника занадто повільна, це може викликати такі проблеми зі здоров’ям, як: закреп, здуття або біль у животі.

Гастроентеролог Сеті наголосив, що люди мають снідати упродовж першої години після пробудження.

Ще одна поширена помилка під час сніданку — вживання кави натщесерце, яка підвищує ризик рефлюксу (зворотний рух вмісту порожнистих органів, найчастіше шлункового вмісту в стравохід — Ред.).

Дослідження показують, що кофеїн змушує шлунок виробляти більше кислоти. Це може викликати такі неприємні симптоми, як печія, нудота, блювота, постійний кашель, неприємний запах з рота.

Кава / © Pixabay

«Випийте склянку води перед кавою та з’їжте щось легке, як-от горіхи або банан», — порадив лікар Сеті.

Він також зауважив, що людям слід уникати вживання сухих солодких сніданків та граноли, оскільки вони багаті на рафінований цукор.

Фахівці пояснюють, що такі страви можуть викликати різкий «стрибок цукру в крові», після якого людина швидко відчує, що енергія вичерпалася, і буде відчувати втому вже посеред ранку.

Ще однією поширеною помилкою під час сніданку лікар Сеті називає вживання кави з високим вмістом жиру — а саме кава з маслом та кокосовою олією.

Як стверджує більшість інфлюенсерів, високий вміст жиру в напої підвищує енергію, покращує концентрацію та допомагає підтримувати здорову вагу. Проте численні дослідження спростовують це.

Гастроентеролог Сеті зазначив, що такий напій не містить поживних речовин, окрім того, він може наражати людей на відчуття голоду та на ризик виникнення кислотного рефлюксу.

Для збалансованого сніданку, який дасть енергію надовго, лікар рекомендує обов’язково включати до ранкового прийому їжі білок і клітковину, наприклад, поєднувати яйця та цільнозерновий хліб.

Водночас Сеті називав п’яту помилку — це сніданок «на ходу». Лікар пояснив, що коли ми поспішаємо під час їжі, наш організм починає нервувати й більше стресує. Через це виділяється недостатньо травних речовин (ферментів), і може виникати неприємне здуття живота.

Натомість якщо сидіти та повільно жувати їжу — це допомагає травленню.

Водночас поширеними помилками, яких припускаються люди під час сніданку, є вживання великої кількості різноманітних соків та «ігнорування гідратації вранці» (не вживання води).

Щоб правильно розпочати день і запобігти багатьом проблемам, лікар радить розпочати свій день зі склянки води.

Раніше лікарі розповіли про дев’ять ранкових звичок, які можуть змінити ваше життя. Експерти наголошують, що те, як ви починаєте свій ранок, може задати тон для всього дня — від покращення концентрації та зниження стресу до підтримки хребта та травлення.

