Ризик передчасної смерті: вчені з’ясували наслідки частого дрімання

Дрімання у денні години може бути сигналом прихованих хвороб / © ТСН

Реклама

Дослідники з Гарвардського університету протягом двох десятиліть спостерігали за літніми людьми і виявили прямий зв’язок між звичкою дрімати вдень та підвищеним ризиком смерті. Науковці ретельно проаналізували дані 1400 дорослих пацієнтів віком від 56 років, щоб визначити вплив частоти та часу відпочинку на загальну тривалість життя.

Про це пише UNILAD.

Небезпека надмірного відпочинку

За час проведення цього масштабного експерименту з життя пішли 926 учасників, більшість з яких були жінками. Вчені дійшли висновку, що кожна додаткова година дрімання на день збільшувала загальний ризик смерті на 13 відсотків.

Реклама

Крім того, кожен додатковий сеанс денного сну підвищував цей показник ще на 7 відсотків. Хоча сам по собі такий відпочинок не вбиває людей, він є важливим тривожним сигналом для лікарів.

За словами фахівців, постійна сонливість може бути симптомом прихованого захворювання, яке серйозно порушує нічний цикл і підвищує ймовірність фатальних наслідків. Надмірна потреба у дріманні також часто пов’язана з хворобами серця, що призводять до інфарктів або інсультів, та нейродегенеративними розладами на кшталт деменції.

Найгірший та найкращий час для сну

Особливу увагу дослідники звернули на час доби, коли люди відчувають найбільшу потребу лягти в ліжко. З’ясувалося, що відпочинок у ранкові години є найбільш небезпечним, оскільки в цей час людський організм має бути максимально активним.

Згідно з даними експерименту, любителі ранкового дрімання мали на 30 відсотків вищий ризик передчасної смерті порівняно з іншими учасниками. Медики стверджують, що таке порушення режиму може призводити до підвищення артеріального тиску та надмірної активації нервової системи.

Реклама

«Денне дрімання може бути не просто компенсаторною реакцією на порушення нічного сну, але й слугувати незалежним маркером ризику смертності», — наголосили автори дослідження.

Щоб уникнути проблем зі здоров’ям, експерти з питань сну рекомендують відпочивати винятково в ранній післяобідній час. Ідеальне дрімання має тривати від 15 до 20 хвилин у проміжку між першою та третьою годинами дня.

Такий короткий та своєчасний перепочинок приносить організму лише користь. Він чудово підвищує пильність, покращує настрій і пам’ять, а також допомагає ефективно знизити рівень щоденного стресу.

Нагадаємо, вчені назвали вітамін, який знижує ризик смерті на 60%. Отримати достатню кількість цього вітаміну можна завдяки правильному поєднанню продуктів і способів їх приготування.

Реклама

Новини партнерів