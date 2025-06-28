Як прожити до 100 років? / © Pexels

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Результати дослідження довели, що часте та активне спілкування в довготривалій перспективі допомагає покращити здоров'я і подовжити життя. Соціальна підготовка допомагає протистояти наслідкам хронічного стресу.

Психіатр і психоаналітик Гарвардської медичної школи Роберт Волдінгер впевнений, що формула здоров'я і щастя багато в чому залежить від позитивних стосунків з іншими людьми.

Волдінгер попередив, якщо ви регулярно відчуваєте самотність та ізольованість від інших людей, це може бути так само небезпечно, як ожиріння чи паління половини пачки цигарок на день. Покинуті соціальні навички можуть атрофуватися подібно до м'язів, які давно не використовуються.

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Якихось чітких рекомендацій вчені не дають. Лише нагадують, що річ тут не в кількості друзів або знайомих, а в тому, наскільки повноцінно ви з ними спілкуєтеся. Навіть якщо у вас є лише кілька близьких друзів, з якими ви щодня спілкуєтеся, це може стати справжніми ліками та позитивно вплинути на тривалість життя.

А ось ізоляції вчені рекомендують уникати. Вони вважають, що важливо більш активно виходити у світ. Адже соціальне життя здатне також підвищити психічний добробут. І сюди вчені зараховують навіть спілкування з сусідами чи продавцями в магазині.

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