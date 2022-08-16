Щеплення людей з хронічними хворобами: чому варто зробити вакцинацію

Про це пише МОЗ.

Тривалий вплив захворювання може ослабити імунітет людини, а органи й системи організму працюватимуть гірше. Це робить людей із хронічними хворобами уразливішими до різних інфекцій, вони мають важчий перебіг захворювань та більше ускладнень. Саме тому цим людям лікарі радять обов’язково робити усі необхідні та рекомендовані щеплення. Виняток – наявність протипоказань.

Фото: moz.gov.ua

Надія, яка має аутоімунний тиреоїдит, з Южноукраїнська розповіла, що аутоімунний тиреоїдит – це така хвороба, коли власна імунна система знищує щитівку і вона зменшується. Тому я щоранку випиваю таблетку гормонів, які не виробляє мій організм.

«Я маю усі необхідні щеплення, які треба отримати в дитинстві. Нещодавно ми з чоловіком разом ходили на ревакцинацію від дифтерії та правця, яку дорослі мають робити кожні 10 років. У нього була температура і трішки боліла рука, а в мене взагалі не було нічого. Тим, хто вагається, чи потрібно робити щеплення людям із хронічними хворобами, – знайдіть адекватного доказового лікаря, аби дізнатися більше про себе, свої хвороби та свій організм», - пояснила дівчина.

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