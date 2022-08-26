Щеплення, що повинні бути в українців, які старші 25 років: прості поради

Гадаєте, подорослішали і можна розслабитись та забути про щеплення?

Захист треба продовжувати і підсилювати, особливо зараз у війну.

Про це пише uaheath в Instagram.

Перевірте, чи маєте всі щеплення, і якщо ні, поповніть свої health points, щоб впевнено перемогти у боротьбі з небезпечними хворобами.

Щеплення, які повинні бути в людини 25+

В Україні є затверджений Календар профілактичних щеплень. Основний масив щеплень людина отримує до 16 років, а потім потрібен додатковий захист – ревакцинація кожні 10 років. Тобто 16 + 10 = 25+

Правець та дифтерія

Саме те щеплення, яке потрібно робити кожні 10 років до кінця життя.

Перевірте, чи є у вас ревакцинація, якщо ні – не зволікайте, бо у війну ризик захворіти на правець та дифтерію зростає.

Можна зробити в будь-якій поліклініці безкоштовно.

Кір

Це обов'язкове щеплення, робити його потрібно було ще в дитинстві (у 1 та 6 років). Але раптом вам не робили – дуже важливо надолужити.

Кір сам по собі дуже небезпечний, а в дорослому віці може переноситись важче.

Останній спалах кору в Україні був у 2017-2019 роках, і новий спалах цілком можливий.

Дітям щеплення роблять безплатно, а от дорослим потрібно шукати за гроші в приватних клініках або купувати вакцину в аптеці і робити щеплення у поліклініці.

Гепатит В

Щеплення від гепатиту B стало обов'язковим у 2000 роках, тому всі, хто народились раніше, скоріше за все не вакциновані.

Зараз будь-хто може опинитися в ситуації, коли потрібно буде хірургічно зашивати рани чи знадобиться переливання крові, тому ризик зараження вірусом гепатиту B зростає.

Щепитись можна за гроші в приватних клініках (або аптека+поліклініка).

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Пневмокок

Як COVID-19, так і грип можуть ускладнюватися бактеріальною пневмонією. Її найпоширеніша причина — пневмокок. Тому якщо ти в групі ризику захворіти на грип чи ковід (маєш супутні захворювання, вагітна, контактуєш по роботі з великою кількістю людей) – захисти себе і вакцинуйся.

Щеплення доступне в приватних клініках.

Вітрянка

Якщо не хворіли в дитинстві, то варто зробити щеплення. Дорослі можуть хворіти з ускладненнями, і це точно куди неприємніше і небезпечніше, ніж 2 уколи.

Особливо важливо вакцинуватися жінкам, які планують завагітніти. Вітрянка небезпечна для вагітних, а вакцинуватися проти неї під час виношування немовля не можна.

Щеплення доступне в приватних клініках.

COVID-19

Війна, скупчення людей, нові варіанти Омікрону, зростання захворюваності та осіння хвиля. Аргументів задосить.

Щеплення безплатне у будь-якому доступному пункті щеплень.Ознайомитися з переліком пунктів та центрів вакцинації від COVID-19 можна за посиланням тут.

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