Щеплення, що повинні бути в українців, які старші 25 років: прості поради

Гадаєте, подорослішали і можна розслабитись та забути про щеплення?
Захист треба продовжувати і підсилювати, особливо зараз у війну.
Про це пише uaheath в Instagram.
Перевірте, чи маєте всі щеплення, і якщо ні, поповніть свої health points, щоб впевнено перемогти у боротьбі з небезпечними хворобами.
Щеплення, які повинні бути в людини 25+
В Україні є затверджений Календар профілактичних щеплень. Основний масив щеплень людина отримує до 16 років, а потім потрібен додатковий захист – ревакцинація кожні 10 років. Тобто 16 + 10 = 25+
Правець та дифтерія
Саме те щеплення, яке потрібно робити кожні 10 років до кінця життя.
Перевірте, чи є у вас ревакцинація, якщо ні – не зволікайте, бо у війну ризик захворіти на правець та дифтерію зростає.
Можна зробити в будь-якій поліклініці безкоштовно.
Кір
Це обов'язкове щеплення, робити його потрібно було ще в дитинстві (у 1 та 6 років). Але раптом вам не робили – дуже важливо надолужити.
Кір сам по собі дуже небезпечний, а в дорослому віці може переноситись важче.
Останній спалах кору в Україні був у 2017-2019 роках, і новий спалах цілком можливий.
Дітям щеплення роблять безплатно, а от дорослим потрібно шукати за гроші в приватних клініках або купувати вакцину в аптеці і робити щеплення у поліклініці.
Гепатит В
Щеплення від гепатиту B стало обов'язковим у 2000 роках, тому всі, хто народились раніше, скоріше за все не вакциновані.
Зараз будь-хто може опинитися в ситуації, коли потрібно буде хірургічно зашивати рани чи знадобиться переливання крові, тому ризик зараження вірусом гепатиту B зростає.
Щепитись можна за гроші в приватних клініках (або аптека+поліклініка).
Пневмокок
Як COVID-19, так і грип можуть ускладнюватися бактеріальною пневмонією. Її найпоширеніша причина — пневмокок. Тому якщо ти в групі ризику захворіти на грип чи ковід (маєш супутні захворювання, вагітна, контактуєш по роботі з великою кількістю людей) – захисти себе і вакцинуйся.
Щеплення доступне в приватних клініках.
Вітрянка
Якщо не хворіли в дитинстві, то варто зробити щеплення. Дорослі можуть хворіти з ускладненнями, і це точно куди неприємніше і небезпечніше, ніж 2 уколи.
Особливо важливо вакцинуватися жінкам, які планують завагітніти. Вітрянка небезпечна для вагітних, а вакцинуватися проти неї під час виношування немовля не можна.
Щеплення доступне в приватних клініках.
COVID-19
Війна, скупчення людей, нові варіанти Омікрону, зростання захворюваності та осіння хвиля. Аргументів задосить.
Щеплення безплатне у будь-якому доступному пункті щеплень.Ознайомитися з переліком пунктів та центрів вакцинації від COVID-19 можна за посиланням тут.
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