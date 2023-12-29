Що буде, якщо умиватися звичайним твердим милом: відповідь експерта вас неодмінно вразить

Як тверде мило впливає на стан шкіри обличчя і як правильно вибрати засіб для умивання.

Чи є сенс умиватися звичайним милом, коли в магазинах продається стільки засобів для вмивання на будь-який смак та гаманець? На це запитання дала відповідь Арті Рагурам – засновниця бренду натуральної косметики. Розповідаємо, що станеться зі шкірою обличчя, якщо умиватися простим твердим милом, посилаючись на ресурс healthshots.com.

Чи можна умиватися звичайним милом: відповідь експерта

Шкіра обличчя більш тендітна та чутлива, ніж на інших частинах тіла. Звичайне мило не підходить для вмивання, бо воно сушить та подразнює її. Шкіра обличчя потребує більш дбайливих засобів для вмивання, які мають ніжну текстуру і зволожують.

«Шкіра сама собою кисла, а мило може порушити її природний баланс, бо містить луги. До того ж, продукт містить агресивні речовини, які впливають на стан шкіри обличчя, стягують і роблять її сухою. Від чого вона стає тьмяною, лущиться і на ній виникають висипання», - пояснює експертка.

Як звичайне мило впливає на шкіру обличчя

Умиватися звичайним твердим милом – не надто гарна ідея. Оскільки через брусок можуть передаватися всі мікроби та хвороботворні бактерії, через що на обличчі з’являються висипання, почервоніння та закупорка пор.

Також звичайне мило у своєму складі містить ароматизатори, парабени, формальдегід, які після регулярного застосування можуть стати причиною пошкодження шкіри. Тоді на шкірі можуть з’явитися ранні ознаки старіння, пігментація, висипи та зморшки.

Як вибрати засіб для умивання: поради експерта

Під час вибору засобу для вмивання треба орієнтуватися на свій тип шкіри. Оскільки саме у відповідному засобі будуть всі необхідні складники для гігієни та здоров’я шкіри обличчя. Є три типи шкіри – суха, жирна та комбінована. Не варто боятися у складі гелю чи пінки сульфатів та силіконів, адже вони там для того, щоб добре утворювалася піна під час умивання. Стежте за тим, щоб засіб для умивання був гіпоалергенним, щоб уникнути небажаних висипань на шкірі. Варто вибирати сертифіковані засоби, які пройшли державну експертизу, вони не обов’язково дорогі, проте мають підтверджену якість, що відповідає державним стандартам. Вибирайте засоби для вмивання з гіаулороновою кислотою, гліцерином та ніацинамідом, які живитимуть та зволожуватимуть шкіру обличчя.

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