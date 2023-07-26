Що буде, якщо з'їсти немиті фрукти чи овочі: запам'ятовуємо раз і назавжди

Напевно кожен з нас хоча б раз у житті піддавався спокусі зірвати спіле яблуко з дерева і відразу з'їсти його. Але чи можна так робити? Що буде якщо їсти немиті фрукти і овочі?

Часто навіть продавці на ринку пропонують спробувати полуницю, черешню чи інші ягоди перед покупкою, щоб бути впевненими в їх смаку. Багато хто думає, що немає нічого страшного в тому, щоб з'їсти одну немиту ягідку чи насолодитися фруктами зі свого власного саду. Проте чи дійсно це так?

За словами лікарів, навіть одна маленька ягідка може стати причиною серйозних проблем. Разом з немитим фруктом, овочем або ягодою ви ризикуєте проковтнути і шкідливі бактерії, які живуть в ґрунті, а ще вживаєте пестициди, які використовують під час вирощування урожаю.

Навіть ваші домашні грядки не захищені від небезпеки. Якщо ви не використовуєте хімію для підживлення городини, там все-рівно можуть ходити птахи, кішки, собаки, які є переносниками небезпечних інфекцій. Вони можуть залишати на плодах мікроби. Тому, якщо ви не помили овоч перед тим, як його їсти, можете бути впевненими, що бактерії вже потрапили в ваш організм.

Що ж буде, якщо їсти немиті фрукти, овочі чи ягоди? Насамперед, можна зіткнутися з блюванням, нудотою, болем в животі, діареєю, кишковою паличкою. У важких випадках також можливі й більш серйозні проблеми: ниркова недостатність. Тому краще не ризикувати і завжди мити фрукти та овочі переж вживанням. Особливо важливо робити це дітям, вагітним жінкам та людям зі слабким імунітетом.

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