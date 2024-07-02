Що буде з організмом, якщо пити каву щодня: користь напою вас неодмінно здивує

Жоден ранок не починається без кави, бо нам хочеться швидше прокинутися та збадьоритися. А ще кава може захистити наш організм від багатьох захворювань. Тому цей напій можна назвати не лише тонізуючим, а й цілющим. Розповідаємо, яка користь кави, чому її треба пити щодня.

Що буде, якщо пити каву щодня

Кава – це потужне джерело антиоксидантних сполук, які захищають наш організм від багатьох захворювань. Навіть зелений чай, який славиться своїми корисними властивостями, поступається каві. Під час обсмажування зерна кількість корисних речовин тільки збільшується. Антиоксиданти захищають наш організм від онкології, хвороб серця й судин, старечих захворювань та деградації.

Вчені довели, що вживання двох чашок кави щодня захищає від хвороби Паркінсона і покращує пам’ять аж на 40%. А якщо пити по чотири чашки кави кожного дня, знижується ризик розвитку цирозу печінки на 80%.

Яка ще користь кави для здоров’я людини

Допомагає прокинутися й активує роботу мозку. Кофеїн – це одна з найпопулярніших у світі психоактивних речовин. Коли ми п’ємо каву, кофеїн потрапляє у кров, потім у мозок, де блокує аденозин – гальмівний нейромедіатор. Це призводить до збудження та вироблення дофаміну – гормону радості. Також дослідження вчених показали, що кофеїн покращує пам’ять, увагу та швидкість реакцій.

Кофеїн – це одна з найпопулярніших у світі психоактивних речовин. Коли ми п’ємо каву, кофеїн потрапляє у кров, потім у мозок, де блокує аденозин – гальмівний нейромедіатор. Це призводить до збудження та вироблення дофаміну – гормону радості. Також дослідження вчених показали, що кофеїн покращує пам’ять, увагу та швидкість реакцій. Спалює жир. Це гарна новина для тих, хто хоче швидше схуднути без виснажливих дієт і тренувань. А все завдяки кофеїну, який включають до біодобавок та пігулок для схуднення. Науковці довели, що кава пришвидшує метаболізм на 25%. Але варто пам’ятати, що кава для схуднення повинна бути без молока, щоб не поправитися від жирів, які до нього входять.

Це гарна новина для тих, хто хоче швидше схуднути без виснажливих дієт і тренувань. А все завдяки кофеїну, який включають до біодобавок та пігулок для схуднення. Науковці довели, що кава пришвидшує метаболізм на 25%. Але варто пам’ятати, що кава для схуднення повинна бути без молока, щоб не поправитися від жирів, які до нього входять. Підвищує фізичну активність. "Всесвітнє антидопінгове агентство" досить тривалий час вносило кофеїн до списку заборонених речовин для спортсменів. Зараз ця заборона скасована, проте моніторинг ведеться. Під час змагань спортсменам заборонено вживати каву, бо вона провокує викид адреналіну та розщеплює жирові відкладення. Тому каву можна вважати допінгом.

"Всесвітнє антидопінгове агентство" досить тривалий час вносило кофеїн до списку заборонених речовин для спортсменів. Зараз ця заборона скасована, проте моніторинг ведеться. Під час змагань спортсменам заборонено вживати каву, бо вона провокує викид адреналіну та розщеплює жирові відкладення. Тому каву можна вважати допінгом. Допомагає знизити ризик захворювання на діабет. Діабет ІІ типу – дуже підступне захворювання, яке характеризується підвищеним вмістом цукру в крові. Дослідження показують, що 3-4 чашки кави на день знижують ризик появи захворювання на 50%. Деякі фахівці взагалі називають цифру у 70%.

Діабет ІІ типу – дуже підступне захворювання, яке характеризується підвищеним вмістом цукру в крові. Дослідження показують, що 3-4 чашки кави на день знижують ризик появи захворювання на 50%. Деякі фахівці взагалі називають цифру у 70%. Захищає від хвороби Паркінсона та Альцгеймера. Для цих захворювань характерне відмирання нейронів, які виробляє дофамін. Лікування проти цих захворювань ще не винайшли, однак гарними профілактичним засобом від них є кава. Кофеїн, що міститься в напої, перешкоджає відмиранню нейронів, змушуючи їх активізуватися та розмножуватися. Але для цього треба пити натуральну каву без жодних хімічних домішок.

Для цих захворювань характерне відмирання нейронів, які виробляє дофамін. Лікування проти цих захворювань ще не винайшли, однак гарними профілактичним засобом від них є кава. Кофеїн, що міститься в напої, перешкоджає відмиранню нейронів, змушуючи їх активізуватися та розмножуватися. Але для цього треба пити натуральну каву без жодних хімічних домішок. Бореться з депресією. Ще у 2011 році у Гарварді провели ряд досліджень і визначили роль напою у лікуванні депресії та інших психічних захворювань. Експеримент тривав 10 років, у ньому взяли участь 120 000 жінок, які мали проблеми з депресією різного ступеню важкості. Ті учасниці, які пили по 4 чашки кави на день, мали покращення самопочуття і зниження симптомів депресії на 35%. Це ще раз доводить, що кава – прекрасний напій для покращення настрою та загального самопочуття.

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