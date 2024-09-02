Що буде з організмом, якщо вага тіла знизиться лише на 5%: висновки вчених

Все більше людей у світі страждає від надмірної ваги, і ця проблема має не лише естетичний характер. Науковці пояснюють, чому так важливо розлучатися із зайвими кілограмами.

Науковці говорять, що знижувати вагу потрібно лише під наглядом лікаря. Окрім зміни харчування та способу життя для корекції маси тіла потрібна медикаментозна підтримка. Також експерти застерігають від дотримання жорстких дієт та самостійного схуднення, оскільки можна нанести непоправної шкоди здоров’ю. Розповідаємо, чому науковці рекомендують схуднути принаймні на 5% і що після цього станеться з організмом.

Що станеться, якщо схуднути лише на 5%: дослідження вчених

Покращиться сон. Дослідження науковців показали, що після того, як людина схудне принаймні на 5 відсотків, нормалізується стан дихання уві сні. Корекція ваги нівелює сонливість, розбитість та стомлюваність після сну.

Дослідження науковців показали, що після того, як людина схудне принаймні на 5 відсотків, нормалізується стан дихання уві сні. Корекція ваги нівелює сонливість, розбитість та стомлюваність після сну. Унормується високий тиск. Зниження зайвої ваги зменшує діастолічний та систолічний тиск у середньому на 5 мм рт. ст. Якщо скинути більше надлишкових кілограмів, тиск стане нормальним. Тому медики починають лікування гіпертонії з корекції способу життя та харчової поведінки. Науковці довели, що білкова дієта здатна стабілізувати високий тиск, тому рекомендується вживати продукти з високим умістом білка – нежирне м’ясо, рибу, яйця тощо.

Зниження зайвої ваги зменшує діастолічний та систолічний тиск у середньому на 5 мм рт. ст. Якщо скинути більше надлишкових кілограмів, тиск стане нормальним. Тому медики починають лікування гіпертонії з корекції способу життя та харчової поведінки. Науковці довели, що білкова дієта здатна стабілізувати високий тиск, тому рекомендується вживати продукти з високим умістом білка – нежирне м’ясо, рибу, яйця тощо. Налагодиться робота нирок. Навіть мінімальне зниження маси тіла в рази зменшує протеїнурію – утрату білка із сечею. Помірне схуднення усуває ризики розвитку ниркової недостатності, бо нормалізує тиск, стабілізує цукор у крові та знижує лептин.

Навіть мінімальне зниження маси тіла в рази зменшує протеїнурію – утрату білка із сечею. Помірне схуднення усуває ризики розвитку ниркової недостатності, бо нормалізує тиск, стабілізує цукор у крові та знижує лептин. Знизиться ризик розвитку раку молочної залози. У жінок із зайвою вагою зазвичай пухлини молочних залоз значно більші, ніж у жінок з нормальною масою тіла. Найчастіше зайва вага посилює резистентність до гормональної терапії та хіміотерапії. Тому огрядні жінки частіше помирають від раку молочної залози, ніж ті, які не мають проблем з ожирінням. Учені наголошують, що зниження маси тіла допоможе частково нормалізувати поломки у тканинах молочних залоз, що спровоковані ожирінням. Але повністю відновити клітини за рахунок втрати маси тіла не завжди вдається.

У жінок із зайвою вагою зазвичай пухлини молочних залоз значно більші, ніж у жінок з нормальною масою тіла. Найчастіше зайва вага посилює резистентність до гормональної терапії та хіміотерапії. Тому огрядні жінки частіше помирають від раку молочної залози, ніж ті, які не мають проблем з ожирінням. Учені наголошують, що зниження маси тіла допоможе частково нормалізувати поломки у тканинах молочних залоз, що спровоковані ожирінням. Але повністю відновити клітини за рахунок втрати маси тіла не завжди вдається. Нівелювання ризиків захворювання опорно-рухового апарату. У людей, які мають зайву вагу, зазвичай розвивається остеоартрит колінного суглоба. До того ж, жінки хворіють на багато частіше, ніж чоловіки. Утрата зайвої ваги допоможе знизити навантаження на суглоби та зменшити запальні процеси у кістковій тканині. Дослідження показують, що після зниження ваги починається відновлення структури хрящів. Навіть після втрати одного кілограма зменшується навантаження на опорно-руховий апарат. Тому нормалізація маси тіла є одним із етапів лікування остеоартриту.

У людей, які мають зайву вагу, зазвичай розвивається остеоартрит колінного суглоба. До того ж, жінки хворіють на багато частіше, ніж чоловіки. Утрата зайвої ваги допоможе знизити навантаження на суглоби та зменшити запальні процеси у кістковій тканині. Дослідження показують, що після зниження ваги починається відновлення структури хрящів. Навіть після втрати одного кілограма зменшується навантаження на опорно-руховий апарат. Тому нормалізація маси тіла є одним із етапів лікування остеоартриту. Зниження ризиків вісцерального ожиріння та розвитку діабету ІІ типу. Для жінок нормальний об’єм талії – це 80 сантиметрів, а для чоловіків – до 94 см. Якщо ці показники перевищують норму, починається процес нездорового ожиріння у зоні живота на тлі зниження процесів метаболізму. Також починає зростати ризик появи цукрового діабету, а зниження ваги допомагає нормалізувати рівень цукру в крові. Тому лікарі рекомендують людям з надлишковою масою тіла більше рухатися та змінювати харчові звички.

Читайте також:

Що можна їсти з гречкою, щоб худнути на 5 кг за місяць: дієтологи рекомендують

Що не можна їсти з хлібом, ці поєднання продуктів уповільнюють метаболізм: повний список

Вчені назвали продукти, які провокують розвиток діабету й ожиріння