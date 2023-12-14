Що лікує касторова олія: 5 способів застосування – ви будете приємно здивовані результатом

Не єдиним ростом волосся – касторову олію можна застосовувати ще багатьма способами. Це універсальний копійчаний засіб, який допоможе у вирішенні ряду проблем, пов’язаних зі здоров’ям шкіри. Розповідаємо, як можна застосувати касторову олію для відновлення та загоєння своєї шкіри.

Зволоження шкіри

Касторова олія має живильну дію, тому стане прекрасним засобом для зволоження сухої шкіри, особливо в морозну погоду. Для зволоження шкіри обличчя олію потрібно наносити у невеликій кількості перед сном. За ніч ваша шкіра стане гладенькою та шовковистою. Окрім того, засіб має антибактеріальні властивості, тому чудово допоможе у лікуванні акне та зменшить запалення шкіри. Якщо касторову олію застосовувати як косметичний засіб регулярно, можна досягнути неймовірних результатів. Ваша шкіра буде рівною, чистою та еластичною.

Стимуляція росту брів та вій

Для того, щоб ваші вії та брови добре росли і були густими, можна скористатися касторовою олією. Треба взяти ватну паличку і нанести нею невелику кількість засобу на брови та вії. Процедуру варто проводити кожного дня, поки не досягнете результату.

М’яке очищення обличчя

Для того, аби очистити своє обличчя від ороговілих клітин, змішайте касторову олію з олією жожоба чи солодкого мигдалю. Така ефективна суміш допоможе видалити всі змертвілі клітини зі шкіри вашого обличчя. Легкими масажними рухами нанесіть суміш олій на обличчя, а потім змийте все теплою водою, застосовуючи губку. Такий засіб для чищення буде безпечним для всіх типів шкіри.

Усунення шрамів та розтяжок

Щоб зникли всі шрами та розтяжки на шкірі, потрібно нанести трохи касторової олії на необхідні ділянки масажними рухами. Регулярне застосування цього засобу стимулює регенерацію шкіри, допомагаючи зникненню шрамів та розтяжок.

Оздоровлення п’ят

Якщо у вас є проблема сухості й тріщин на п’ятах, тут допоможе касторова олія, яка застосовується як заспокійливий та омолоджуючий засіб для шкіри ніг. Перед сном нанесіть олію на п’яти і одягніть чисті шкарпетки. За умови регулярного застосування у вас зникнуть усі тріщини на п’ятах, а шкіра омолодиться і стане гладенькою.

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