Що можна їсти після отруєння, а що не варто: як відновити організм

Головне в разі отруєння – пити багато рідини і не допускати зневоднення. Найкраще вживати звичайну воду, але можна пити і трав’яний чай.

Від харчового отруєння не застрахований ніхто, а причиною може стати їжа, до якої потрапили віруси, бактерії і паразити або ж продукти, що містять токсичні речовини чи пестициди. Відновити організм після отруєння допоможуть правильне харчування та вживання великої кількості води.

Що їсти після отруєння і як відновити організм – читайте на ТСН.ua.

Симптомами отруєння можуть стати біль у животі, нудота, блювота, діарея та підвищення температури. За такого сценарію тіло втрачає багато рідини, поживних речовин та електролітів. Аби відновити організм, доведеться дотримуватися дієти, а головне – пити багато води, бо в іншому разі через зневоднення почуватиметеся ще гірше.

Зауважимо, що медики не рекомендують голодувати – йдеться про правильне харчування протягом 5-10 днів, а не про дієту для схуднення.

Що їсти після отруєння

Дієтологи рекомендують у перший день після отруєння споживати мінімум їжі. Слід пити багато води: звичайної кип’яченої, відвару з шипшини, м’ятного чи ромашкового чаю, мінеральної води, неміцного чаю з ложкою цукру, рисового відвару. Зокрема, чаї з ромашки та м’яти заспокоюють шлунок, зменшують запалення, стримують нудоту і зволожують.

Головне правило харчування після отруєння – споживати м’які (рідкі, у вигляді пюре) нежирні продукти із невеликим вмістом клітковини. Відновити вживання їжі можна з курячого бульйону без м’яса. До нього можна додати натуральні трави: імбир, фенхель, м’яту, корінь солодки тощо, які заспокоюють шлунок та допомагають травленню. Допускається і вживання рідкої каші, звареної на воді (рисової, гречаної, манної). Можна також з’їсти трохи картопляного пюре, головне – без масла і молока.

Важливо: у перші три дні після отруєння забудьте про дуже солоне, солодке, гостре, смажене, печене чи тушковане.

Фахівці з дієтичного харчування також радять для легшого подолання наслідків отруєння додати до дієти пробіотики. Спершу краще вживати пробіотики у вигляді препаратів, а після відновлення – у вигляді їжі (наприклад, йогурт). Після відновлення корисними будуть кисломолочні продукти з біфідобактеріями – той самий йогурт, кефір, кисле молоко.

На другий день після отруєння можна вдатися до дієти BRAT, тобто їсти банани, рис, яблучне пюре і тости. Не заборонені і бублики, сухарі, галетне печиво, варена вівсянка. В основі дієти BRAT – легкозасвоювані продукти з низьким вмістом білків, жирів та клітковини, які полегшують травлення. Однак така дієта створює дефіцит поживних речовин і калорій, тож дотримуватися її слід не більше двох днів.

Дієтологи також допускають на другий день після отруєння вживання невеликої кількості нежирного, вареного, подрібненого м’яса (курятина, індичка), парових котлет, легких пісних страв, які не перевантажуватимуть роботу травної системи. Можна пити компоти із сухофруктів. Такий режим харчування рекомендований протягом трьох днів. При цьому їсти слід часто і потроху: невеликими порціями близько шести разів на день.

Якщо вас все ще турбує діарея, можна пити відвари з в’яжучими властивостями –шипшини, чорниці, чорної смородини, звіробою.

В разі покращення самопочуття, на третій день після отруєння можна поступово розширювати свій харчовий раціон. Йдеться про яєчний білок, відварене біле м’ясо індички або курки, варені або парові фрукти і овочі.

Однак зважте – якщо надто швидко урізноманітнити свій раціон, симптоми отруєння можуть повернутися. Особливо уважно стежити за своїм харчуванням слід ще протягом двох тижнів після отруєння, адже повне відновлення досить тривале. Не їжте надто холодні чи гарячі страви – так ви лише подразните слизову оболонкушлунку та кишківника. Їжа повинна бути помірно теплою;

Що не варто їсти після отруєння

У перші дні після отруєння не варто споживати продукти, які викликають підвищене газоутворення, їжу та напої з агресивним середовищем.

Не варто їсти:

суху і дуже волокнисту їжу (свіжі овочі та фрукти). Замінити свіжі фрукти можна запеченим у духовці яблуком або відвареними та перетертими у пюре овочами;

смажені страви,

копченості,

ковбасні вироби,

ячмінну і перлову каші, які містять багато клітковини, ящо подразнює слизову оболонку шлунку;

консерви,

солодощі, шоколад. Замінити цукор можна невеликою кількістю меду, а свіжоспечені булочки – нездобними сухарями.

незбиране молоко,

молоко і кисло-молочні продукти. Вони допоможуть відновити мікрофлору кишківника вже після одужання, але одразу після отруєння їх краще уникати,

бобові,

продукти з дріжджового тіста.

Не варто пити:

міцний чорний чай,

каву,

какао,

соки,

газовану воду,

алкоголь.

Як відновити організм після отруєння

Що можна пити при отруєнні

Аби відновити після отруєння водно-сольовий баланс організму, можна вживати питні електроліти (в аптеках є відповідні препарати).

Під час отруєння відбувається здебільшого симптоматичне лікування. Тобто немає якогось препарату, після вживання якого одразу покращає. Так, якщо з'являється підвищена температура, можна вживати жарознижувальні ібупрофен чи парацетамол. Від болей у животі – знеболювальне, від сильних спазмів у животі – спазмолітики, але самотужки їх вживати не варто, слід звернутися до лікаря.

Можна вживати активоване вугілля та інші інші поглинальні препарати, але їхня роль – не головна в лікуванні харчового отруєння. Краще пити багато води і допомагати організму вивести вірус самостійно.

Важливо одразу після появи симптомів отруєння повідомити про них своєму сімейному лікарю. Він дасть поради та контролюватиме ваш стан. Якщо сімейного лікаря немає, можна зателефонувати на 103 та проконсультуватись із диспетчером. Він оцінить симптоми, дасть загальні рекомендації та пояснить, чи варто вживати якісь препарати.

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