Що не можна їсти перед важливою зустріччю: це треба знати кожному

Лікарі не рекомендують їсти деякі продукти перед важливою подією, щоб уникнути метеоризму та діареї.
Якщо у вас важлива зустріч, від якої залежить ваше майбутнє, чи романтичне побачення, напевно ви хочете справити гарне враження. І було б зовсім незручно, якщо б у вас неприємно пахло з рота чи раптом забурчало в животі. Щоб убезпечити себе від такої халепи, лікарі рекомендують не вживати деяких продуктів перед важливою подією. Розповідаємо, що не треба їсти, якщо у вас важлива зустріч.
Які продукти не треба їсти перед важливою зустріччю: поради лікарів
- Всі продукти, які мають яскраво виражені запахи, овочі й фрукти. Зокрема, це стосується цибулі, часнику, кропу. Наприклад, запах від цибулі та часнику тримається аж до 12 годин.
- Білий хліб може стати причиною метеоризму, адже містить винні дріжджі. Це також стосується усієї випічки з білого пшеничного борошна.
- Жирна, смажена й гостра їжа може викликати висипання на шкірі, тому її не можна їсти напередодні зустрічі. Також до висипання на обличчі може призвести вживання великої кількості білка, який міститься у м’ясі, гострих продуктах і спеціях.
- Газована вода збагачена вуглеводнем, який неодмінно призводить до збільшення обсягу шлунку через накопичення в ньому газів з напою. Через це може надутися живіт.
- Сир чи йогурт у поєднанні з солодощами. Для шлунку та кишківника такий тандем продуктів надто важкий. До того ж під час перетравлення ця їжа почне бродити, може виникнути здуття живота й навіть діарея.
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