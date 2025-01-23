Що не можна їсти перед важливою зустріччю: це треба знати кожному

Якщо у вас важлива зустріч, від якої залежить ваше майбутнє, чи романтичне побачення, напевно ви хочете справити гарне враження. І було б зовсім незручно, якщо б у вас неприємно пахло з рота чи раптом забурчало в животі. Щоб убезпечити себе від такої халепи, лікарі рекомендують не вживати деяких продуктів перед важливою подією. Розповідаємо, що не треба їсти, якщо у вас важлива зустріч.

Які продукти не треба їсти перед важливою зустріччю: поради лікарів

Всі продукти, які мають яскраво виражені запахи, овочі й фрукти. Зокрема, це стосується цибулі, часнику, кропу. Наприклад, запах від цибулі та часнику тримається аж до 12 годин.

Зокрема, це стосується цибулі, часнику, кропу. Наприклад, запах від цибулі та часнику тримається аж до 12 годин. Білий хліб може стати причиною метеоризму, адже містить винні дріжджі. Це також стосується усієї випічки з білого пшеничного борошна.

може стати причиною метеоризму, адже містить винні дріжджі. Це також стосується усієї випічки з білого пшеничного борошна. Жирна, смажена й гостра їжа може викликати висипання на шкірі, тому її не можна їсти напередодні зустрічі. Також до висипання на обличчі може призвести вживання великої кількості білка, який міститься у м’ясі, гострих продуктах і спеціях.

може викликати висипання на шкірі, тому її не можна їсти напередодні зустрічі. Також до висипання на обличчі може призвести вживання великої кількості білка, який міститься у м’ясі, гострих продуктах і спеціях. Газована вода збагачена вуглеводнем, який неодмінно призводить до збільшення обсягу шлунку через накопичення в ньому газів з напою. Через це може надутися живіт.

збагачена вуглеводнем, який неодмінно призводить до збільшення обсягу шлунку через накопичення в ньому газів з напою. Через це може надутися живіт. Сир чи йогурт у поєднанні з солодощами. Для шлунку та кишківника такий тандем продуктів надто важкий. До того ж під час перетравлення ця їжа почне бродити, може виникнути здуття живота й навіть діарея.

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