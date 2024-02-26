Що не можна їсти, якщо хочете схуднути в обличчі: дієтологи назвали найнебезпечніший продукт

Затримка води є поширеною проблемою для багатьох людей, і, на жаль, ми часто помічаємо перші ознаки набряклості на обличчі. Якщо ви хочете уникнути цієї проблеми і досягти стрункішого вигляду обличчя, варто почати з перевірки вмісту холодильника та кухонних шафок.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Parade, в якому дієтологи розповіли, яких продуктів слід уникати, якщо ви не хочете страждати від набряків на обличчі.

Їжа №1, яка може призвести до набору зайвої ваги на обличчі

Щоб запобігти появі набряків на обличчі, слід уникати переробленого м'яса (ковбаси, шинки, бекону та копченостей), яке, як правило, містить багато натрію. “Щоб запобігти набряклості або збільшенню ваги обличчя, бажано обмежити споживання продуктів з високим вмістом натрію, оскільки вони можуть змусити організм затримувати воду, що призводить до набряків і припухлості”, — каже Лорен Манакер, магістерка медицини, персональна тренерка і авторка.

Оброблені продукти загалом не дуже корисні з точки зору здоров'я з кількох причин, але вони можуть бути особливо проблематичними для тих, хто схильний до здуття живота і затримки води, або для тих, хто намагається підтримувати здорову вагу. “Ультраоброблені продукти можуть містити значну кількість натрію та доданого цукру, що також може сприяти збільшенню ваги”, — пояснює Манакер.

На жаль, уникати перероблених продуктів не завжди так просто, оскільки вони, здається, є скрізь. “Близько 60% калорій у нашому раціоні надходить з продуктів, які класифікуються як ультраперероблені, тобто містять надлишок натрію, цукру та рафінованих вуглеводів, — каже Саманта Кассетті, експертка з питань харчування та здоров'я. — Ці продукти можуть сприяти запаленню і затримці води, тому вони можуть сприяти набряклому вигляду. Ми повинні намагатися їсти менше таких продуктів, замінюючи їх цілими або мінімально обробленими продуктами”.

Інші продукти, яких слід уникати, щоб схуднути в обличчі

Ось деякі інші продукти (і напої), які слід обмежити, якщо ви хочете уникнути набряклості обличчя (і інших частин тіла).

Солоні супи та соєвий соус

Будь-яка солона їжа може спровокувати здуття живота. Окрім переробленого м'яса, цей список також включає кілька інших поширених інгредієнтів для бутербродів. Кассетті називає такі продукти, як соя і навіть солоний суп, найпоширенішими винуватцями здуття живота.

Білий хліб і сухі сніданки

Особливо важливо уникати перероблених вуглеводів, коли ви хворі, каже Кассетті. “Застійні явища, викликані застудою та алергією, можуть призвести до набряклості обличчя, а сильно перероблені вуглеводи, такі як білий хліб, рафіновані пластівці та продукти для перекусу, такі як чипси та кренделі, можуть погіршити цей ефект, — пояснює вона. — Ці продукти підвищують рівень запалення в організмі в цілому, а коли запалення зберігається в носових ходах, результатом може стати набряклість обличчя”.

Кассетті зазначає, що ці продукти також можуть сприяти розвитку інсулінорезистентності та запускати ланцюжок подій, пов'язаних з інсуліном, які можуть ще більше посилити затримку рідини та набряклість.

Алкоголь

Кассетті зазначає, що зловживання алкоголем, яке визначається як вісім або більше напоїв на тиждень, пов'язане зі збільшенням набряків під очима. “Жінки повинні випивати не більше одного напою на день, а чоловіки — не більше двох напоїв на день”, — каже вона.

Чому деякі продукти можуть викликати набряки на обличчі

У набряклості обличчя часто звинувачують певні продукти, які містять інгредієнти, що викликають здуття живота.

“Певні інгредієнти особливо відомі тим, що викликають набряклість через те, що вони сприяють затримці води та запаленню, — каже Манакер. — Сіль або хлорид натрію є одними з головних винуватців; при споживанні у великих кількостях вони значно збільшують затримку води”.

Що їсти, якщо ви хочете мати пухкі щоки

Іноді ви можете захотіти трохи “підкачати” щоки, якщо відчуваєте, що ваше обличчя виглядає занадто худим. У цьому випадку варто зосередитися на здорових продуктах, які допоможуть вам досягти цього результату.

“Люди, які прагнуть зробити щоки пухкішими, або ті, хто намагається уникнути змарнілого вигляду обличчя, можуть розглянути можливість включення в свій раціон здорових жирів, — каже Манакер. — Продукти, багаті на омега-3 та омега-6 жирні кислоти, такі як лосось, авокадо та горіхи, сприяють здоров'ю шкіри. А вживання більшої кількості корисних жирів може забезпечити поживні речовини, які можуть сприяти більш повному вигляду обличчя (хоча на це може впливати багато факторів)”.

Читайте провідні новини дня: