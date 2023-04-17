Що не треба їсти на вечерю, щоб міцно спати протягом ночі — відповідь експертів

Якість нашого сну має важливе значення для фізичного та психічного здоров'я, і те, що ми їмо перед сном, може значно впливати на якість нашого сну.

Хоча деякі продукти можуть допомогти покращити сон, інші можуть його порушити. Насправді, існує кілька продуктів та напоїв, вживання яких експерти рекомендують уникати перед сном, якщо ви хочете спокійно спати вночі.

Експерт зі сну Честер Ву розповів, що гостра, жирна та насичена їжа, а також кофеїн та алкоголь слід обмежувати якомога більше на вечерю, щоб забезпечити кращий сон. Про це пише shefinds.com.

Дізнайтеся більше про те, як ці речі можуть вплинути на вашу здатність спокійно спати протягом ночі.

Гостра, жирна та насичена їжа

Хоча вам може сподобатися насолоджуватися розкішною вечерею час від часу, доктор Ву попереджає, що гостра, жирна та насичена їжа — один з найнебезпечніших винуватців поганого сну. Якщо у вас безсоння або ви часто прокидаєтеся посеред ночі, краще уникати таких типів вечері.

"Вони є поширеним тригером проблем з травленням, таких як несправність шлунково-кишкового тракту, рефлюкс кислоти та синдром подразненого кишківника, які можуть легко тримати вас всю ніч", — попереджає він.

Уникайте кофеїну

Мабуть, не дивно почути, що вживання кофеїну перед сном не є найкращою ідеєю, якщо ваша мета — спокійний сон. Однак, доктор Ву наголошує на тому факті, що ефекти кофеїну можуть бути тривалішими, ніж ви думаєте, що означає, що ви повинні уникати не лише еспресо з десертом, але також можливо взагалі відмовитися від кави, якщо ви хочете спати якомога краще.

"Важливо зауважити, що кофеїн залишається в нашому організмі понад 12 годин після його вживання", — говорить він. Але кава — це не єдине питання. "Окрім кави, будьте уважними до кофеїну, який міститься в чаї, шоколаді, безкофеїновій каві та енергетичних напоях", — нагадує він.

Алкоголь

Багато людей люблять розслабитися зі склянкою вина чи двома під час вечері. Однак, доктор Ву каже нам, що вживання алкоголю перед сном може порушити його. Він рекомендує не пити алкоголь принаймні за декілька годин до сну.

"Відмова від алкоголю за 2-3 години до сну дає вам більший шанс на спокійний сон, але ще краще — не пити алкоголь взагалі!", — радить доктор Ву. "Попри першу сонливість, яку він може спричинити, алкоголь зазвичай порушує ваш сон, призводячи до частого прокидання протягом ночі. Він також може гальмувати швидкий рух очей (ШРО), який є важливим для консолідації пам'яті та регулювання емоцій".

Інші фактори

Крім того, те, на якій стадії вечері і скільки ви їсте може також впливати на якість вашого сну, зауважує доктор Ву. Їжа, яку ви з’їли перед самим сном, може призвести до виразки, сповільнення травлення, порушення біологічного годинника вашого організму та багато іншого. З цих причин він рекомендує обмежити вечерю принаймні за 2-3 години до сну, а будь-яку їжу після цього часу обмежити до легкої закуски.

Також читайте Соєвий соус: яка смертельна доза для людини

"Будьте уважні до кількості їжі, яку ви їсте за годину або більше до сну", — каже він. "Хоча не існує визначеної кількості їжі, яка ускладнює сон, обмежте пізньовечірні прийоми їжі або перекуси до менше ніж 600 калорій, щоб зменшити можливість ускладнення сну".

Також слід пам'ятати, що загальна дієта може впливати на якість сну. Доктор Ву попереджає про надмірне споживання насичених жирів та вуглеводів.

"Ваша загальна дієта грає вирішальну роль у визначенні вашої ваги, що може впливати на ваш сон різними способами", — каже він. "Надмірна вага може збільшувати ймовірність розвитку апное сну. Вона може спричинити хропіння, яке не лише порушує ваш сон, але також заважає спати тим, хто перебуває поруч і слухає його".

Остаточний висновок

Хоча якість вашого сну залежить від багатьох факторів, ваша дієта є одним із головних компонентів. Окрім обмеження вживання жирних, багатих на спеції продуктів, алкоголю та кофеїну, увага до часу вечері та загальної здорової дієти — це ще один спосіб забезпечити кращий відпочинок вночі.

Коли ви зробите зміни в своїй дієті, ви будете на крок ближче до хорошого сну та загального стану здоров'я.

Нагадаємо, лікарі розповіли, кому можна і кому категорично заборонено їсти банани. Як виявилося, такі популярні фрукти можна їсти далеко не всім.

Читайте також: