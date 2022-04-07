"Що не змогли вкрасти, все розламали": Тодуров показав знищену ворогом філію Інституту серця в Ірпені

Лікар показав, в якому стані наразі медичне обладнання, яке незадовго до війни встановили у закладі.

Окупанти знищили філію Інституту серця в Ірпені, повідомив директор інституту та заслужений лікар України Борис Тодуров.

"Вони зламали дороге обладнання, призначене для обстеження та лікування людей від кардіохвороб. Окупанти жили на території філії, а у вільний час просто обстрілювали монітори та палати", — сказав він та показав те, що залишили по собі росіяни.

Тодуров приїхав у філію Інституту серця в Ірпені та записав відео того, що від нього залишилося після втечі російських окупантів із міста.

"У наших корпусах стояли орки. Що не змогли вкрасти, все розламали. Жодного цілого апарату та кабінету. Наших пацієнтів за день до приходу цих тварин нам вдалося вивезти до Києва", – повідомив Тодуров.

Нагадаємо, в Ірпені російські окупанти розстрілювали людей, після чого давили тіла танками. Звільнивши місто, останки загиблих доводилося збирати частинами.

Також російські окупанти у Гостомелі Київської області тренувались вбивати, розстрілюючи мирних жителів. У селищі знайшли вбитими 11 людей.