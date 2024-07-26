Що пити на ніч, щоб швидко схуднути і позбутися живота: прості напої, які спалюють жир

Аби позбутися зайвої ваги без жодних зусиль, дієтологи рекомендують включити до раціону ці корисні напої, але варто пам’ятати, що вони не замінять повноцінного харчування.
Розповідаємо, які напої треба пити на ніч, щоб зайві кілограми зникали під час сну.
Які напої допомагають розганяти метаболізм і швидко худнути
- Жироспалюючий напій з корицею та медом. Мед виводить з організму надлишок води, а в тандемі з корицею, яка пришвидшує метаболізм, ці продукти працюють на спалення зайвої жирової тканини. Для приготування напою закип’ятіть 250 грамів води, додайте паличку кориці чи чайну ложку порошку, дайте настоятися напоєві 30 хвилин. Опісля додайте столову ложку меду і пийте незадовго до вечері. Також напій можна пити вранці натщесерце.
- Зелений чай з лимоном. Зелений чай містить фермент амілаза, який заважає наростати зайвій жировій тканині. А лимон містить вітамін С, який бере участь у виведенні з організму шкідливих речовин і токсинів. Такий корисний напій допоможе розігнати метаболізм та запобігатиме набору зайвої ваги. Залийте окропом дві чайні ложки зеленого чаю без домішок, додайте скибочку лимона і дайте настоятися упродовж 15 хвилин. Щоденно вранці та ввечері випивайте по чашці такого чаю, це значно пришвидшить процес вашого схуднення.
- Вода з лимоном для схуднення. Так, на перший погляд може здатися дивним, що таке просте поєднання допомагає схуднути, але не варто ігнорувати цей напій. Вода з лимоном прибирає набряки на тілі, а також зменшує сантиметри на талії. Для посилення ефекту в напій можна додавати трохи натертого кореню імбиру.
- Напій з лимоном та м’ятою. Вичавіть сік із двох лимонів, ще один лимон наріжте скибочками. Сік та нарізаний лимон варто змішати з газованою водою, пів літра буде цілком достатньо. Потім додайте до напою м’яту і лід за бажанням. Такий лимонад на відмінно бореться із зайвою вагою, а за рахунок вмісту м’яти допомагає покращити сон.
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