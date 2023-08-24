Що робити, коли постійно хочеться солодкого: як перехитрити організм

Дуже багато людей постійно відчувають велику тягу до солодощів. Якщо цю потребу не задовільнити, то починається свого роду «ломка». Та коли себе обмежувати примусово, то це може призвести до роздратування, поганого настрою і навіть емоційних зривів. А потім все одно можна не витримати, заїсти свій стрес і отримати багато проблем зі здоров’ям та зайвою вагою. Але цю ситуацію можна взяти під контроль, уникнувши стресів і переїдання.

Чому постійно хочеться солодкого?

Причин може бути декілька. У більшості випадків на солодке дорослих людей тягне через стан здоров’я кишківника. Ми маємо у своїй травній системі трильйони різноманітних бактерій, яким потрібні різні харчі. Одні бактерії хочуть здорової їжі, наприклад, багатої на клітковину та інші корисні мікроелементи, інші жадають тістечок та пончиків. Коли у кишківнику виникає дисбаланс бактерій, який пов’язаний із неправильним харчуванням, то ті бактерії, які прагнуть нездорової їжі, будуть «вимагати» лише солодощів.

Ще однією причиною того, що постійно хочеться солодкого, може бути симптом інсулінозалежності. У такому випадку потрібно спланувати свій раціон таким чином, щоб у меню були продукти, які мають низький глікемічний індекс. Також варто збільшити інтервали між прийомами їжі, тоді буде менше хотітися солодощів. А ще це може бути просто звичка – постійно заїдати солодким якісь стресові ситуації.

Як побороти тягу до солодкого?

Замінити солодощі на будь-які ягоди. Щоб нервова система добре працювала, їй необхідні гормони радості – дофамін та серотонін. Якщо не вистачає дофаміну, то людина стає агресивною та роздратованою. А ягоди містять вітамін С та біофлавоноїди, які збалансовують вміст цих гормонів. Щоб утворився серотонін – гормон щастя, потрібно, аби незамінна амінокислота - триптофан, потрапила до мозку, а провідником може бути інсулін, тому тут стануть у нагоді також ягоди.

Щоб нервова система добре працювала, їй необхідні гормони радості – дофамін та серотонін. Якщо не вистачає дофаміну, то людина стає агресивною та роздратованою. А ягоди містять вітамін С та біофлавоноїди, які збалансовують вміст цих гормонів. Щоб утворився серотонін – гормон щастя, потрібно, аби незамінна амінокислота - триптофан, потрапила до мозку, а провідником може бути інсулін, тому тут стануть у нагоді також ягоди. Не пропускати сніданок та обід. Якщо постійно тягне на солодке, значить в організмі дисбаланс цукру. Врівноважити його допоможе сніданок, який включатиме вівсянку, багату на клітковину, яйця, що мають вміст білка, та корисні жири (арахісове масло). Коли ви пропускатимете обід, то знижуватиметься рівень цукру в крові, що провокує спад енергії. Тоді ми почуваємося кволими і знесиленими. На обід потрібно обов’язково включати в меню білкові продукти та зелень, багату на клітковину. Це можуть бути страви з м’яса птиці, нежирної морської риби та різноманітні зелені листові салати.

Якщо постійно тягне на солодке, значить в організмі дисбаланс цукру. Врівноважити його допоможе сніданок, який включатиме вівсянку, багату на клітковину, яйця, що мають вміст білка, та корисні жири (арахісове масло). Коли ви пропускатимете обід, то знижуватиметься рівень цукру в крові, що провокує спад енергії. Тоді ми почуваємося кволими і знесиленими. На обід потрібно обов’язково включати в меню білкові продукти та зелень, багату на клітковину. Це можуть бути страви з м’яса птиці, нежирної морської риби та різноманітні зелені листові салати. Робити перекуси фруктами. У фруктах міститься клітковина, яка уповільнює всмоктування цукру та його різкі перепади у крові. А ще вони багаті вітамінами та корисними мікроелементами, що підтримують здоров’я всього організму. Однак, деякі дієтологи не радять зловживати солодкими фруктами, наприклад, бананами. Оскільки вони дуже калорійні, тому можуть призвести до збільшення ваги.

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