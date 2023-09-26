Що робити, коли застуда: як вилікувати в домашніх умовах та що приймати

Важливо – не приймайте антибіотики під час застуди. Це можна робити за призначенням лікаря, якщо він помітив ознаки бактеріальної інфекції.

Осінь з прохолодною та вогкою погодою – пора, на яку припадає найбільша кількість застуд. Як вилікувати застуду в домашніх умовах, що приймати і скільки триває недуга – читайте на ТСН.ua.

Застуда чи ГРВІ – це інфекція верхніх дихальних шляхів, яка в більшості випадків виникає через віруси. "Застуда" є фактично застарілою назвою ГРВІ (гострої респіраторної вірусної інфекції). Ця назва виникла тоді, коли причиною захворювання помилково вважалося охолодження тіла. Окрім того, підвищену температуру тіла сприймали як спробу організму "прогрітися".

Як вилікувати застуду в домашніх умовах

Проти застуди немає конкретних ліків, і в більшості випадків вона минає сама, зазвичай, протягом від тижня до 10 днів. Однак, щоб прискорити одужання, можна лікувати симптоми інфекції.

Пийте багато рідини, щоб вивести токсини з організму. Це можуть бути тепла вода або чай з лимоном і медом, відвар квітів липи, ромашки, бузини, чебрецю, материнки, ягідні морси та відвари шипшини. Але уникайте напоїв із кофеїном, які висушують організм.

Правильно харчуйтесь. Головне правило харчування під час застуди – що менше, то краще. У раціоні не має бути жирних продуктів, багатоскладових страв, що важко перетравлюються. Краще їжте курячий бульйон, каші, більше фруктів, зелені та овочів, відмовтеся від солодкого та борошняного.

Відпочивайте та всипайтеся. Повноцінний сон та відпочинок – одна з найважливіших умов успішного лікування, адже організму необхідно відновлювати сили, які він скеровує на боротьбу з недугою.

Правила самодопомоги при симптомах ГРВІ від МОЗ / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Полощіть горло, щоб усунути набряк, зменшити біль та запалення. Як найпростіший розчин для полоскання використовують теплу воду з додаванням морської солі. Серед аптечних препаратів – хлоргексидин, спиртові настоянки лікарських трав, порошок чи таблетки фурациліну.

Промивайте ніс сольовими розчинами. Це допоможе видалити з поверхні слизової патологічний секрет разом із вірусами, бактеріями, алергенами та пилом. Промивання роблять за допомогою маленької гумової груші, в яку заливають розчин (на склянку теплої води – чайна ложка морської солі). Можна також використати готові порошки в пакетиках.

Для зняття закладеності носа, болю або тиску в носових пазухах можна поставити теплий компрес на ніс і чоло; користуватися назальним спреєм із фізіологічним розчином.

Робіть інгаляції, щоби впоратися з кашлем, нежиттю, закладеністю носа та сухістю в носі. Можна скористатися паровими інгаляторами, компресорними та ультразвуковими небулайзерами. Зверніть увагу, що медики не рекомендують застосовувати бюджетний варіант із каструлею, адже через дуже гарячу пару можливий опік слизової носоглотки та пошкодження голосових зв'язок.

Провітрюйте приміщення та проводьте вологе прибирання, використовуйте зволожувач повітря. Адже сухе повітря – найкраще середовище для проживання вірусів та патогенних мікроорганізмів.

Що приймати за перших ознак застуди

Найпоширеніші безрецептурні препарати, що використовуються під час застуди:

деконгестанти – судинозвужувальні препарати, які допомагають полегшити закладеність носа;

антигістамінні препарати – протиалергічні засоби, які допомагають запобігти чханню та полегшують симптоми нежиті;

знеболювальні – нестероїдні протизапальні препарати від застуди: ібупрофен, напроксен та аспірин. Вони можуть полегшити біль у тілі, запалення та симптоми лихоманки.

Перед прийманням ліків обов'язково прочитайте інструкцію та проконсультуйтеся з лікарем.

Зауважимо, що медики не рекомендують збивати температуру нижче 38 градусів. Висока температура – це захисна реакція організму на інфекційного агресора. Однак вища від цієї температура чинить велика навантаження на серце. Тому за високої температури можна прийняти нестероїдні протизапальні препарати, як-от парацетамол або аспірин

Висока температура під час застуди / Фото: УНІАН

Важливо: не приймайте антибіотики під час застуди, адже антибактеріальні препарати недієві проти вірусів та навіть шкідливі, бо викликають стійкість до антимікробних препаратів. Антибіотики слід приймати тільки за призначенням лікаря, якщо він помітив ознаки бактеріальної інфекції.

Скільки триває застуда

Зазвичай ознаки та симптоми застуди з'являються в перші дві доби після інфікування: кашель, біль у горлі, нежить, чхання, головний біль і помірна гарячка. Одужання від застуди настає через 2-10 діб, однак деякі симптоми можуть залишатись до трьох тижнів.

Інкубаційний період застуди становить один-два дні. Найвища можливість інфікування – протягом перших трьох днів хвороби, але виділення вірусу триває до двох тижнів від появи симптомів.

Застуда / Фото: pixabay.com

Чи заразна застуда

Застуда є заразною і передається від хворих здебільшого повітряно-крапельним шляхом, а також через безпосередній контакт і фекально-оральним шляхом (залежно від роду вірусу). Передається застуда і контактно-побутовим шляхом: через предмети, немиті руки, під час чхання та кашлю, коли часточки вірусу розлітаються навколо.

Людина заразна, поки зберігається виділення вірусу. Пік здебільшого припадає на другий-третій день, але низький рівень виділення вірусів може зберігатися близько двох тижнів.

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