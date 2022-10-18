Що робити та як вижити під завалами: рекомендації та поради від Центру стратегічних комунікацій

Через обстріли російських терористів українці можуть опинятися під завалами власних будинків.

У Центрі стратегічних комунікацій дали поради, як вижити та що робити, якщо трапився обвал зруйнованого будинку і ви опинилися під ним.

Відповідні правила ЦСК оприлюднив у Фейсбуці.

Слід пам'ятати, що у випадку обвалу будь-якого будинку на місце події одразу виїжджають рятувальники.

Щоб допомогти собі, поки не приїхали фахівці, дотримуйтесь такого плану:

Не припиняйте кликати на допомогу – повідомте, де ви та що з вами.

Якщо ніхто не чує: спробуйте вивільнити руки та ноги, але без різких рухів.

Оцініть ситуацію: чи бачите, що на вас впало, чи до снаги вам розібрати завал, обережно почніть його розбирати. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.

Пробуйте й далі сповістити про себе: телефонуйте, кричіть, гучно стукайте по трубах.

Після звільнення огляньте себе і надайте самодопомогу.

Нагадаємо, з-під завалів житлового будинку в центрі Києва через добу після російської атаки дроном-камікадзе знайшли тіло ще однієї загиблої жінки.

Раніше стало відомо, що росіяни дроном-камікадзе вбили молоде подружжя в Києві. Пара чекала на дитину. Дівчина була на 6-му місяці вагітності.

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