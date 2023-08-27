Що робити у разі сонячного удару: у МОЗ дали поради

Якщо вчасно не надати допомогу, сонячний удар може закінчитися смертю.

Під час спеки нескладно отримати сонячний удар. Це відбувається тоді, коли тіло більше не може контролювати свою температуру і вона швидко підвищується.

Як діяти у разі сонячного удару розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

Симптоми сонячного удару:

втома, запаморочення, головний біль;

нудота;

надмірне потовиділення;

шкіра стає блідою та липкою або виникає висип;

прискорене дихання або серцебиття;

підвищена температура;

сильна спрага;

слабкість.

У разі перегрівання необхідно надати екстрену медичну допомогу. Зокрема, людину, яка зазнала тепловому удару, необхідно перемістити у прохолодне місце і вжити усіх необхідних заходів для її охолодження.

Перша допомога у разі перегрівання:

перемістіть людину в затінок або у прохолодне приміщення;

зніміть з неї зайвий одяг;

використовуйте для охолодження холодну ванну або компреси зі змоченою у воді тканини;

за наявності прикладіть пакети з льодом під пахви та у пахових складках;

давайте пити холодну воду маленькими ковтками;

виміряйте температуру тіла та, за потреби, продовжуйте охолодження.

Проте, якщо симптоми тривають довше, ніж пів години або стан людини погіршується, може йтися про сонячний удар.

"Швидку" варто викликати, якщо:

висока температура тіла (39 ºС і вище);

блювання;

судоми;

дезорієнтація, зміни стану свідомості, невиразне мовлення;

втрата свідомості.

Дуже важливо, щоб постраждалий вчасно отримав допомогу, адже сонячний удар може закінчитися смертю.

Що запобігти перегріванню варто пити багато води та закривайте тіло та голову одягом із натуральних тканин. Також необхідно уникати сонця з 11:00 до 16:00 та користуватися протисонцевими засобами.

Додамо, як ультрафіолет пошкоджує шкіру та як правильно користуватися сонцезахисним кремом, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Читайте також: