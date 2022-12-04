Що робити у разі термічних опіків: головні поради від медиків

Під час війни пожежі є неминучим супутником обстрілів домівок українців.

Фахівці МОЗ надали головні поради про те, що робити у випадку термічних опіків, та яку домедичну допомогу необхідно надати постраждалому.

Негайно зупиніть контакт з джерелом опіку, тобто зніміть гарячий чи обгорілий одяг

Відразу обробіть рану прохолодною водою чи водою кімнатної температури. Охолодження є ефективним, якщо триває 5-10 хв, не довше. Ділянки, які не постраждали, потрібно залишати сухими і теплими.

Важливо! У разі термічного опіку не можна використовувати лід та крижану воду та пантенол, попереджають медики.

Зніміть прикраси, тісні речі з ділянки опіку

Водночас медики попереджають, що не потрібно знімати сторонні домішки, які прилипли до ураженої ділянки ураженої шкіри.

Скористайтеся протиопіковою пов’язкою

Спеціальна пов’язка охолоджує місце опіку, захищає рану від механічних пошкоджень та інфікування. Така пов’язка не прилипає до рани і не травмує її, забезпечує в рані середовище з постійною вологістю та температурою, здатна поглинати великий об’єм виділень.

Необхідно зняти верхню захисну плівку з однієї сторони пов’язки, прикласти нею до рани, потім зняти з другої сторони. Відтак не туго зафіксувати бинтом або лейкопластиром на шкірі.

За відсутності спеціальної протиопікової пов’язки, прикрийте рану стерильною пов’язкою з марлі/бинта, але бинтувати не туго.

Дайте постраждалому випити води

Так ви посприяєте зменшенню інтоксикації та уникнете зневоднення у постраждалого.

Обов’язково дайти знеболювальний лікарський засіб, наприклад, ібупрофен, парацетамол, кетанов тощо.

Опіки бувають трьох ступенів

Оптимальна поза для людини з опіком обличчя або очей – сидяча. Це допоможе зменшити набряк. Крім того, опіки обличчя, особливо отримані у закритому просторі, зазвичай поєднуються з ураженням дихальних шляхів (чорний язик, обгоріле волосся у ніздрях, змінений голос, утруднене дихання). За наявності пульсоксиметра (сатурація в нормі від 95-96% і вище) або контролем частоти дихання (норма 16-18 дихальних циклів за хв) ви зможете вчасно помітити наростання дихальної недостатності у постраждалого і повідомити про неї лікарів.

Зателефонуйте “103”, якщо площа опіку у дорослого 10% площі тіла і більше, у дитини – 5% (площа опіків визначається: 1% = долоня постраждалого!) ІІ-ІІІ ст., або якщо опік ІІІ ст. циркулярний (не важливо, тулуба, руки чи ноги), у випадку опіків дихальних шляхів та/або органів зору.

"Звертаємо увагу, що пацієнти з великою площею опіків особливо схильні до перехолодження. У такому випадку необхідно запобігти втраті тепла організмом, зігріти постраждалого, накрити ковдрою, теплим одягом тощо", – пишуть фахівці МОЗ.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області ціла родина отруїлася чадним газом. 20-річну, 62-річну та 56-річну жінок, а також одномісячне немовля ушпиталили.

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