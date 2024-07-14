Що робити в аномальну спеку, щоб охолодити організм та почуватися добре – поради лікаря

Як правильно і без шкоди для здоров’я охолоджуватися та уникнути проблем із самопочуттям.

Під час найспекотнішого за останні роки, яким є липень 2024-го, коли температура в Україні перевершила всі можливі рекорди й найближчим часом кардинально не зміниться, щоби почуватися добре і не наражати себе на небезпеку, передусім потрібно споживати достатньо рідини. Це перша й найважливіша порада для від лікарки для всіх, хто погано переносить спеку.

Сімейна лікарка Марія Вітковська розповіла про це "24 Каналу".

Як добре почуватися в аномальну спеку: лайфгаки від медикині

"Дуже багато людей забувають пити воду, а це дуже потрібно, бо в таку спеку вода з нашого організму активно випаровується. Можна додатково охолоджувати себе за допомогою різних водних процедур. У пригоді стануть басейни, ванна, душ", – розповіла Марія Вітковська.

Лікарка також порекомендувала уникнути перебування під прямими сонячними промененями, адже це підвищує ризики теплового й сонячного удару.

"Раджу додатково заморозити воду, і коли немає світла, використовувати її для охолодження. Наприклад, вентилятори, які працюють від Power Bank, можна ставити навпроти пляшок з водою, і так створити собі домашній кондиціонер", – додала Вітковська.

Чи можна гуляти з дітьми і де краще перебувати у спеку з малюками

Дітей у таку спеку бажано не виводити на вулицю, зазначає фахівчиня. За словами лікарки, краще перебувати з ними лише в тіні.

"Не забувайте давати їм пити воду, а навіть невеликий басейн може суттєво допомогти". – додала Вітковська.

Як запобігти харчовому отруєнню та підвищенню тиску

Через відключення світла і відсутність електрики протягом тривалого часу, продукти у холодильнику можуть зіпсуватися і призвести до отруєнь. За словами лікарки, почастішали звернення до лікарів пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, адже аномальна спека пришвидшує розширення судин.

"Через перепад атмосферного тиску та ще й артеріального фіксуємо запаморочення, головний біль, слабкість. Додатково стрес, адже українці стресують через війну, відключення світла – все це фактори, які підвищують температуру тіла", – наголосила сімейна лікарка.

Тож старайтеся уникати стресових ситуацій і не перенавантажуватися в ці спекотні дні.

Інформація, що надана в цьому матеріалі не є основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Задля індивідуальної медичної консультації, обов’язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, спека погано впливає і на мозок людини, погіршуючи когнітивні функції. Людина стає розсіяною, дратівливою і навіть агресивною

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