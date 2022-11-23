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Що робити, якщо потрібна медична допомога, але немає мобільного зв’язку - покрокова інструкція

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
99
Час на прочитання
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Що робити, якщо потрібна медична допомога, але немає мобільного зв’язку - покрокова інструкція

Фото: Associated Press

Фіксуються перебої із мобільним зв’язком, тому абоненти можуть не додзвонитися на лінію "103" у разі потреби.

Внаслідок російських обстрілів по всій Україні тривають перебої з постачанням електроенергії у різних регіонах, тож, якщо вам необхідна медична допомога, дослухайтеся до порад медиків.

Інструкцію для вас надали фахівці МОЗ.

Нагадуємо, що робити, якщо є потреба у медичній допомозі, але немає мобільного зв’язку.

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  • завчіть адресу найближчого медичного закладу;
  • заздалегідь зберіть аптечку;
  • дізнайтеся у місцевої влади резервні номери телефонів на випадок, якщо "103" працюватиме з перебоями.

В Інституті серця в Києві електрика зникла просто під час операції дитині, проте хірурги продовжили роботу.

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Дата публікації
Перегляди
99
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