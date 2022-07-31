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Що робити, якщо у дитини почалася панічна атака: відома психологиня надала поради

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Що робити, якщо у дитини почалася панічна атака: відома психологиня надала поради

Фото: Pexels

Як допомогти малечі у разі раптового нападу сильного страху без видимої причини.

Панічна атака – раптовий напад сильного страху без видимої причини. Це не обовʼязково жах перед реальною небезпекою – вона може статися з будь-ким, будь-де і будь-коли. 

Про це повідомили фахівці МОЗ. Також у відомстві представили алгоритм дій для дорослих під час панічної атаки у дитини.

Його надала відома психологиня Світлана Ройз.

МОЗ / ©
МОЗ

Якщо у дитини почався приступ паніки, спершу зарадьте фізичним симптомам, а далі пробувати повернути до реальності, перевести увагу дитини на щось конкретне.

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Світлана Ройз радить діяти наступним чином:

  • прискорене серцебиття і дихання – попросіть дитину зробити кілька глибоких вдихів, а потім дихати разом з вами повільно і глибоко, так, щоб видих був довше за вдих;
  • тремтіння – потрусити руками, а потім усім тілом, немов собака, який струшує з себе воду;
  • зоровий контакт – намагайтесь зловити погляд і утримувати його;
  • комунікація – говоріть спокійно, повільно, звичними дитині фразами, звертайтеся на імʼя;
  • дія – дайте щось попити;
  • перемикання уваги – попросіть у деталях описати якийсь предмет поруч або порахувати людей в одязі певного кольору;
  • фіксування безпеки – проговоріть, що все добре, було складно, але ви впоралися, а потім разом відновіть хронологію подій.
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