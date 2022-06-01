Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безкоштовних медичних послугах чи ліках

Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безкоштовних медичних послугах чи ліках

Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли у медзакладі вимагають гроші за безоплатні послуги, зверніться зі скаргою до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії медика.

Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні або до власника медзакладу – відповідного органу місцевої влади, або не вдається розв'язати проблему на місцевому рівні, подайте скаргу в НСЗУ через контакт-центр 16-77 або листом на електронну адресу info@nszu.gov.ua.

У скарзі потрібно зазначити:

ПІП, дату народження

Дату відмови у медичній послузі

Повну назву лікарні

Посаду, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який порушує ваші права

Детальний опис ситуації

Контакти, за якими з вами можна зв’язатися

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