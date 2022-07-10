Що робити, якщо вчасно не отримали бустерну дозу проти COVID-19

Сертифікат про вакцинацію за таких умов також буде доступний.

Наразі в Україні бустерну дозу рекомендовано вводити у період з 6 по 9 місяць після отримання базового курсу вакцинації проти COVID-19.

Проте, якщо ви не отримали бустер у рекомендований термін, — це слід зробити за першої ж можливості, передає МОЗ.

Водночас бустерне щеплення важливо зробити саме в рекомендований період, адже це дасть змогу поновити захист від симптоматичного захворювання на COVID-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби.

Разом з тим, задля уникнення проблем із визнанням сертифіката за кордоном радимо все ж таки дотримуватись рекомендованого періоду введення бустерної дози.

В Україні доступна вакцина Cominarty від Pfizer та CoronaVac.

Актуальний перелік пунктів щеплень.

Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.