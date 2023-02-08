Що сильніше — ібупрофен чи парацетамол: чи можна поєднувати, від якого болю допомагають

Парацетамол та ібупрофен — це два найпопулярніших жарознижувальних та знеболюючих препарати. Однак вони мають свої відмінності. Читайте в матеріалі ТСН.ua, від якого болю вони допомагають і як їх правильно приймати.

Про основні відмінності парацетамолу та ібупрофену розповіла група лікарів, які ведуть свою сторінку в Instagram.

Парацетамол: як і коли правильно приймати

Парацетамол — це жарознижувальний препарат (антипіретик) та анальгетик. Найчастіше його використовують за:

больового синдрома — зокрема, мігрень, головний біль, ревматичний біль, біль у спині, періодичний біль у жінок, біль у м'язах, зубний біль, невралгія тощо;

простуди та грипу для полегшення симптомів — ломота в тілі, головний біль, гарячка.

Зазвичай парацетамол починає діяти через 20-30 хвилин після приймання.

Парацетамол можна приймати не всім. Існують протипоказання до цього препарату, зокрема:

підвищена чутливість до компонентів;

захворювання печінки (збільшується токсичність парацетамолу);

тяжкі порушення нирок, печінки, вроджена гіпербілірубінемія, захворювання крові, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, лейкопенія, виражена анемія, синдром Жильбера;

алкоголізм.

Препарат заборонено приймати разом з іншими ліками, до складу яких входить парацетамол, адже це може спричинити передозування, яке закінчиться печінковою недостатністю.

В жодному разі не приймайте парацетамол разом з алкоголем.

Цей препарат може впливати на рівень сечової кислоти та глюкози в крові. Якщо дорослий приймає понад 10 г парацетамолу (діти понад 150 мг на 1 кг маси тіла), це може спричинити ураження печінки.

Ібупрофен: як і коли приймати

Як приймати ібупрофен? / Фото: Pexels

Ібупрофен — це нестероїдний протиревматичний та протизапальний засіб. Зазвичай його приймають за головної болі, зубної болі, болі в спині, м'язовій болі, болі в суглобах, невралгії, дисменореї, перших симптомах грипу і застуди, ревматичних болей.

Починає діяти через 45 хвилин після приймання натщесерце або 1-2 години, якщо випити препарат під час їжі.

Ібупрофен також має свої протипоказання:

підвищена чутливість до ібупрофену чи інших компонентів;

виразкова хвороба шлунка дванадцятипалої кишки/кровотеча в активній формі або рецидиви в анамнезі;

наявність в анамнезі реакцій гіперчутливості (риніт, астма, кропив'янка, ангіоневротичний набряк) чи після застосування ібупрофену, аспірину або інших НПЗЗ;

тяжка серцева недостатність, тяжка печінкова недостатність, тяжка ниркова недостатність;

перфорація стінки шлунково-кишкового тракту в анамнезі, шлунково-кишкова кровотеча;

геморагічний діатез і інші порушення згортання крові;

активне запалення в шлунку;

вітряна віспа.

Ібупрофен також заборонено застосовувати на останньому триместрі вагітності. А під час I та II триместру краще взагалі відмовитися від приймання будь-яких ліків.

Що сильніше ібупрофен чи парацетамол

За своїми знеболювальними властивостями ібупрофен сильніший за парацетамол. Згідно з клінічним дослідженням, під час якого проводилася порівняльна характеристика ефективності цих двох препаратів, виявляється, що ібупрофен у звичайних дозах перевищує парацетамол за ряду хворобливих станів. Крім того, цей препарат діє довше — протягом 6 годин.

Єдиної думки, що краще: парацетамол чи ібупрофен — немає. Обидва ці препарати були занесені в протоколи лікування як ефективні, дієві та відносно безпечні. Зазвичай, необхідний препарат обирають в залежності від того, від чого саме його потрібно прийняти. Так, для зниження температури за лихоманки краще підходить парацетамол. Але в нього немає протизапальних властивостей. Тому за болю та запалення краще приймати ібупрофен.

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