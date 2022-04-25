Що слід їсти під час нервової напруженості: експертка розповіла про необхідні продукти у раціоні

Що слід їсти під час нервової напруженості: експертка розповіла про необхідні продукти у раціоні

Стрес і тривога вважаються тригерами проблем у ШКТ.

У такі моменти мозок посилає сигнали, які можуть змінити не лише нашу поведінку, а й поведінку травної системи.

Про це розповідає засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

"Також у момент сильних переживань ми можемо почати несвідомо заїдати стрес або, навпаки, втратити апетит. Тому слідкувати за своїм раціоном у період нервової напруги потрібно особливо уважно", - додає вона.

Клітковина - мікроелемент, що дуже важливий під час стресу

Через можливі зміни в харчовій поведінці у нас з'являється ризик виникнення закрепів та інших проблем із ШКТ.

Крім того, клітковина може сприяти зниженню рівня холестерину, а її присутність у травному тракті – зменшити всмоктування холестерину в організмі.

Цей мікроелемент також сприяє контролю рівня цукру на крові. Вашому організму потрібно більше часу, щоб розщепити продукти з високим вмістом клітковини. Це допомагає підтримувати постійний рівень цукру на крові.

Рекомендована добова доза клітковини

25 г для жінок і 38 грамів для чоловіків.

Важливо вводити до раціону продукти, що містять клітковину, поступово. Це допоможе уникнути побічних ефектів, таких як здуття живота.

Щоб збільшити споживання клітковини, додайте до раціону продукти з нашого списку:

Груша - 3,1 г на 100 г

Авокадо - 6,7 г на 100 г

Яблука - 2,4 г на 100 г

Буряк - 2,8 г на 100 г

Сочевиця - 7,3 г на 100 г

Вівсянка - 10,1 г на 100 г

Темний шоколад -10,9 на 100 г

А ще Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

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