Що станеться, якщо потримати ложку в роті упродовж 10 секунд: ви приємно здивуєтеся

Якщо ви бажаєте бути гарною, мати підтягнуту шкіру обличчя, не хочете подвійного підборіддя, тоді ця вправа саме для вас. І не потрібно дорогих та болючих косметичних процедур, просто кілька хвилин вільного часу – і ви матимете неперевершений вигляд. Отже, що буде, якщо потримати ложку у роті протягом 10 секунд – читайте далі.

Вправа для омолодження та підтяжки шкіри обличчя: як помолодіти на 5 років

Для виконання цієї вправи ложку потрібно взяти за «хвостик» губами і тримати впродовж 10 секунд. Цю вправу потрібно виконувати 10 разів на день упродовж тижня. І ви отримаєте вражаючий результат.

Ви підтягнете шкіру обличчя. У вас на обличчі помітно розгладяться зморшки. Покращиться кровообіг. Ви позбудетеся другого підборіддя. Підтягнуться м’язи на шиї. Ви загалом помолодшаєте на п’ять років.

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Набрати повітря в рот і закрити, при цьому роздувши щоки. Потрібно злегка натискати на щоки долонями, ніби випускаєте повітря. Рот при цьому повинен бути закритим, а м’язи на щоках ніби опиратися вашим натискам. Виконувати вправу слід таким чином: на рахунок 5 натискаємо на щоки, на рахунок 5 утримуємо повітря, на рахунок 5 розслабляємо щоки. Ця вправа допоможе прибрати обвислі щоки, а тим, хто хоче прибрати занадто пухкі щоки, сформує вилиці.

Потрібно злегка натискати на щоки долонями, ніби випускаєте повітря. Рот при цьому повинен бути закритим, а м’язи на щоках ніби опиратися вашим натискам. Виконувати вправу слід таким чином: на рахунок 5 натискаємо на щоки, на рахунок 5 утримуємо повітря, на рахунок 5 розслабляємо щоки. Ця вправа допоможе прибрати обвислі щоки, а тим, хто хоче прибрати занадто пухкі щоки, сформує вилиці. Положення рота буквою «О». Утримуючи таке положення рота, натискаємо рукою на щоку, а щока повинна опиратися натискові. Виконувати на рахунок 5 натискання, потім на рахунок 5 розслаблення. Повторити цю вправу потрібно вісім разів.

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