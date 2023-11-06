Що станеться, якщо спати лише на лівому боці: відповідь вчених вас здивує

На якому боці краще спати для здоров'я

Після проведення досліджень та експериментів, фахівці встановили, що сон на лівому боці корисніший для здоров'я. На їхню думку, коли людина спить в такому положенні, то організм активізує процеси травної системи, що позитивно позначається на травленні. Додатково покращуються обмінні процеси, зокрема, виводяться шлаки та очищаються клітини.

На якому боці краще спати для шлунку? Вчені стверджують, що сон на правому боці негативно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, порушуючи правильну роботу системи травлення. А ще такий сон погіршує роботу лімфатичної системи, що призводить до різноманітних ускладнень зі здоров'ям, зокрема серцевих захворювань.

На спині, на думку фахівців, спати також шкідливо, адже таке положення утруднює дихання. Це зумовлено тим, що рівень кисню в крові падає, через що відразу страждають легені та бронхи. Через сон на спині з'являється хропіння. Насамперед, вчені закликають не спати на спині вагітним жінкам, адже тоді маса тіла матері буде тиснути на плід.

Що станеться, якщо спати на лівому боці / Фото: Pexels

Вчені виявили, що сон на лівому боці також кращий в тому разі, якщо вас часто турбує печія в нічні години. Таке положення значно зменшує прояви печії, оскільки з'єднання стравоходу і шлунку розташовується вище за рівень шлункової кислоти. А ось постійний сон на правому боці, навпаки, може призводити до загострення проблеми.

На якому боці краще спати для серця? Хоча це може здатися дивним, але для правильної роботи серця потрібно також спати на лівому боці. Це допоможе мінімізувати ризики появи серцевих захворювань і полегшити роботу цього важливого органу. Коли ви лежите на лівій стороні, то допомагаєте серцю перекачувати кров тяжкістю свого тіла.

Якщо ви не звикли спати на лівому боці вам може знадобитися деяка практика. Щоб покращити сон, спробуйте підкладати за спину чи під коліна подушку, яка буде перешкоджати перевертанню тіла уві сні.

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