Що станеться з організмом, якщо пити пиво щодня

Пиво — один з найпопулярніших алкогольних напоїв у світі. Вживаючи його регулярно і у великих кількостях, ви ризикуєте зіткнутись з деякими побічними ефектами.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Parade, аби дізнатися, що відбувається з організмом, якщо пити пиво щодня.

Може змусити вас почуватися пригніченими

Хоча насолода від пива наприкінці дня може допомогти вам відчути себе більш розслабленим, дієтологиня Алекс Д'Еліа каже, що в довгостроковій перспективі це може погіршити ваше самопочуття. “Алкоголь вважається заспокійливим засобом, тому, хоча наприкінці здається, що він допомагає розслабитися, коли його дія минає, він може посилити тривогу”, — пояснює вона. Це пов'язано з тим, як алкоголь впливає на мозок. Д'Елія додає, що він змінює рівень серотоніну. Це може призвести до посилення почуття тривоги або депресії.

Олена Вілер, дієтологиня Національної коаліції з питань здоров'я, пояснює, що покладання на пиво для розслаблення може призвести до неефективної боротьби зі стресами. “Це може викликати залежність від чогось, через звичку, особливо коли щось викликає стрес. Подолання невдач і стресів повинно мати здорові виходи, а не залежати від зовнішньої речовини”, — каже вона.

Може заважати вам спати вночі

Хоча пиво може допомогти вам відчути себе розслабленим, Д'Елія та Вілер кажуть, що насправді воно може зменшити ймовірність того, що ви будете добре спати вночі. Вілер пояснює, що алкоголь може перешкоджати виробленню мелатоніну — гормону, який мозок виробляє у відповідь на темряву і який відіграє важливу роль у циклі сну.

“Хоча алкоголь є заспокійливим засобом і допомагає швидше заснути, він може порушити швидкий сон і знизити загальну якість сну, що ускладнює пробудження вранці і змушує багатьох людей відчувати себе втомленими і млявими”, — зазначає Д'Елія. Вона додає, що це ще одна причина, чому вживання пива може негативно впливати на психічне здоров'я: настрій однозначно псується, коли ви не висипаєтесь.

Може зашкодити вашому кишківнику

Дієтологиня Йона Бурдеос каже, що навіть один-два келихи пива можуть спричинити порушення травлення у деяких людей. Наука показує, що алкоголь подразнює кишківник і вбиває корисні бактерії, що живуть у вашому мікробіомі. У короткостроковій перспективі це може викликати деякі проблеми з травленням або печію. У довгостроковій перспективі це може призвести до запальних захворювань, таких як гастрит — так, навіть помірне вживання алкоголю!

Може підвищити ризик виникнення певних захворювань

Хоча науці зрозуміло, що надмірне вживання алкоголю може негативно впливати на здоров'я багатьма способами, коли мова йде про помірне вживання алкоголю, дослідження є неоднозначними. Насправді, деякі дослідження показують, що помірне вживання алкоголю не пов'язане зі збільшенням ваги і може навіть позитивно впливати на здоров'я. Однак є дещо, що Бурдеос (і наукові дослідження) дають дуже чітко зрозуміти: алкоголь ніколи не є корисним для печінки. І так, це стосується навіть одного пива на вечір. Навіть помірне вживання алкоголю збільшує ризик неалкогольної жирової хвороби печінки.

Варто повторити, що кілька келихів алкоголю час від часу, швидше за все, не спричинять каскаду негативних наслідків для здоров'я. Але звички мають значення — і це включає в себе те, як ми розслабляємося в кінці дня. Якщо ви звикли пити пиво як спосіб розслабитися, Бурдеос каже, що варто подумати про новий безалкогольний спосіб переходу від дня до ночі. Вона пропонує такі ідеї, як прогулянки, садівництво, йога, танці, прийняття ванни, читання, розгадування кросвордів або медитація.

Спочатку може бути нелегко замінити нічну звичку пити пиво чимось іншим. На щастя, є багато чудових на смак безалкогольних сортів пива, які можуть полегшити це завдання.

Заміна вечірнього пива на інший спосіб розслабитися принесе користь як вашому тілу, так і психічному здоров'ю.

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