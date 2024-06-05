Що станеться з організмом, якщо їсти свинину щодня: про це мало хто знає

Медики пояснили, яка користь свинини та скільки м’яса можна вживати, щоб не нашкодити своєму здоров’ю.

Напевно, немає такої людини, яка б не любила котлети, шашлик чи відбивні зі свинини. Хоча дієтологи рекомендують не зловживати цим видом м’яса, бо воно занадто калорійне. Все ж таки, інші лікарі рекомендують обов’язково їсти свинину, і ось чому.

Яка користь свинини для здоров’я людей

Свинина є безцінним джерелом корисних речовин для нашого організму. Вона містить білок, вуглеводи, кальцій, фосфор, магній, залізо та калій. А ще м’ясо має у своєму складі вітаміни групи В та антиоксиданти, які в рази підсилюють опірність організму до вірусних та інфекційних захворювань.

Цей вид м’яса практично не містить холестерину і має досить низьку калорійність – 185 калорій на сто грамів. За рахунок вмісту білка, свинина сприяє нарощенню м’язової тканини. А амінокислоти захищають організм від ризику захворювання на різні види раку і зміцнюють нервову систему.

Чи можна їсти свинину щодня: яка може бути шкода від м’яса

Так як свинина – найпопулярніший вид м’яса у всьому світі, то обмежити її споживання дуже складно. Втім, лікарі рекомендують дотримуватися норми, щоб не нашкодити своєму здоров’ю. Рекомендується вживати на день від 50 до 100 грамів свинини. Хоча лікар Комаровський не радить їсти більше 70 грамів м’яса на добу, оскільки воно може спричинити ризик виникнення онкологічних захворювань.

Також під час вибору свинини варто звертати увагу на кількість жиру, який може негативно впливати на здоров’я серця та судин. Лікарі говорять, що жир є причиною підвищення тиску, рівня холестерину в крові, розвитку хвороб серця.

Кому не можна їсти свинину

Якщо високий рівень холестерину. Свинина може спричинити стрибок "поганого" холестерину в крові, тому людям із цією проблемою можна їсти м’ясо лише 1-2 рази на місяць.

Свинина може спричинити стрибок "поганого" холестерину в крові, тому людям із цією проблемою можна їсти м’ясо лише 1-2 рази на місяць. Людям з альфа-гал синдромом. Така хвороба з’являється після укусу кліща, через що може бути алергія на свинину. Вживання червоного м’яса в такому випадку провокує нудоту, кропив’янку, почервоніння й набряки, діарею та зниження тиску.

Така хвороба з’являється після укусу кліща, через що може бути алергія на свинину. Вживання червоного м’яса в такому випадку провокує нудоту, кропив’янку, почервоніння й набряки, діарею та зниження тиску. Тим, хто має хвороби серця. Свинина досить жирна, тому людям, яким протипоказані продукти, що містять тваринні жири, варто утриматися від цього виду м’яса, щоб не спричинити погіршення свого стану.

Свинина досить жирна, тому людям, яким протипоказані продукти, що містять тваринні жири, варто утриматися від цього виду м’яса, щоб не спричинити погіршення свого стану. Людям із хворобами нирок. М’ясо містить багато білка, тому заважке для організму людей, які мають проблеми з нирками.

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