Що таке “тарілка здорового харчування” і чому це важливо — пояснення дієтологині

За правилом “тарілки здорового харчування” кожен з нас повинен будувати свій сніданок, обід і вечерю.

Що таке “тарілка здорового харчування” і з чого вона складається — про це в ефірі ТСН в рамках телемарафону розповіла лікарка-дієтологиня, гастроенторологиня Марта Лісевич.

“Вводимо в пошукову систему запит “тарілка здорового харчування”. МОЗ вже адаптувало цю тарілку під українців. За цим правилом здорової тарілки кожен з нас повинен будувати свій сніданок, обід і вечерю”, — сказала дієтологиня.

Фото: МОЗ

“Перше ключове правило — режим харчування. Тим, хто пропускає сніданок, варто додати його у свою щоденну рутину. Так само виділяємо час для повноцінного обіду і повноцінної вечері. Всі непотрібні перекуси, печиво чи цукерка з кавою замість повноцінного сніданку — нам не підходить”, — зазначила фахівчиня.

“Що таке повноцінний сніданок мовою продуктів? Прокинулися зранку, випили води, зробили собі яєчню і додали порцію овочів за сезоном. Не забуваємо і не демонізуємо такі продукти, як вуглеводи — каші, цільнозерновий хліб тощо”, — зауважила Марта Лісевич.

“Обід беремо з собою або ж хтось харчується в закладах. Завжди можна знайти шматок м’яса, риби, обов’язковий гарнір — печена картопля приміром. Також борщ — чудовий варіант для обіду”, — зазначила дієтологиня.

Вона додала, що не варто забувати про вечерю.

“Друге правило — подружитися з овочами. Додаємо їх до кожного прийому їжі. На даний момент сезонні овочі трохи відходять, використовуємо заморожені, квашені, модні ферментовані теж чудово підійдуть”, — резюмувала фахівчиня.

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Нагадаємо, раніше ми писали, як за півтора роки змінились наші харчові звички, як стрес вплинув на гормони і цифри на вагах.

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