Що трапиться з організмом, якщо їсти яблука щодня

Користь яблук підтвердило не одне дослідження, у них дійсно багато вітамінів і заліза.

Одне велике яблуко містить п’ять грамів клітковини та безліч інших корисних поживних речовин, зокрема кальцій, магній, фосфор, калій, вітамін С і вітамін А. Яблука також є одними з найдоступніших фруктів, їх можна придбати в більшості продуктових магазинів цілий рік.

Про переваги щоденного перекусу яблуками розповіли дієтологині для видання Parade.

За регулярного споживання поживні речовини в яблуці можуть принести користь організму. Якщо ви щодня замінюєте перекус, що не містить поживних речовин, яблуком, ви, найімовірніше, помітите різницю.

Налагодження роботи шлунково-кишкового тракту

Мія Син, лікарка-дієтологиня та авторка книги “Здебільшого на рослинній основі”, каже: “Яблука є хорошим джерелом клітковини, яка є важливою для нормалізації травлення”. Вона додала, що клітковина допомагає їжі рухатися через травну систему.

Алісса Боссе, лікарка-дієтологиня в Центральній медичній допомозі штату Огайо, також каже, що клітковина в яблуках допомагає травленню та активно запобігає закрепам.

“Яблука також є джерелом особливого типу клітковини, яка називається пребіотиком і яка діє як їжа для вибіркового живлення корисних бактерій у кишківнику. Як результат, збільшується як різноманітність, так і кількість корисних бактерій, які є двома маркерами здорового кишківника” — додає Син.

Зниження рівня “поганого холестерину”

І Син, і Боссе стверджують, що розчинна клітковина в яблуках пов’язана зі зниженням рівня холестерину ЛПНЩ. “ЛПНЩ-холестерин (ліпопротеїди низької щільності) іноді називають вашим “поганим холестерином”, тому що якщо його в крові занадто багато, це може збільшити ризик серцевих захворювань та інсульту”, — каже Боссе, пояснюючи, чому це так важливо.

Одне наукове дослідження показало, що у дорослих із помірно високим рівнем холестерину, які споживали два яблука на день, спостерігалося помітне зниження рівня холестерину ЛПНЩ, а отже, ризик серцево-судинних захворювань.

Сприяння здоровій втраті ваги

Якщо втрата ваги є однією з ваших цілей, вживання яблука щодня може піти вам на користь. Син каже, що це пов’язано з тим, що клітковина в яблуках добре насичує ваш організм. Одне наукове дослідження показало, що жінки з надмірною вагою, які перекушували трьома яблуками (або грушами) на день, втратили більше ваги за 12 тижнів, аніж жінки з надмірною вагою, які перекушували вівсяним печивом.

Зниження ризику деяких видів раку

Наукові дослідження показують зв'язок між споживанням яблук і зниженням ризику деяких видів раку. Це пов’язано з високим вмістом антиоксидантів у яблуках. Антиоксиданти захищають організм від згубної дії вільних радикалів, уникнути яких неможливо. Яблука містять антиоксидант кверцетин, який особливо потужно зменшує запалення та підтримує імунну систему.

Зниження ризику діабету

Незважаючи на природний вміст фруктози (фруктового цукру), споживання яблук щодня пов’язане зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу. В одному науковому дослідженні, яке враховувало 10 000 людей, ті, хто регулярно їв яблука, мали меншу ймовірність розвитку діабету 2 типу, ніж люди, які не їли яблук регулярно.

Читайте також: