Що треба обов’язково з'їсти на сніданок 1 січня після святкування новорічної ночі

Лікарі рекомендують наступного дня після новорічного застілля не перевантажувати шлунок і печінку.

Дієтологи й терапевти вважають, що найкращий сніданок після новорічного свята має складатися з яєць, нежирних видів йогурту та кисломолочних продуктів.

Також важливо додати овочі, вони містять рослинну клітковину, яка сприяє покращенню процесів травлення та налагоджує роботу кишківника. Також овочі містять повільні вуглеводи, які насичують на тривалий проміжок часу, не перевантажуючи шлунок.

Ще один оптимальний варіант сніданку 1 січня – це вівсяна та гречана каші, які можна доповнити авокадо, горіхами, насінням та ложкою нерафінованої соняшникової чи оливкової олії. Це запустить роботу жовчного міхура, допоможе швидше вивести токсини алкоголю з організму та перетравити важку їжу.

Лікарі також назвали продукти, вживання яких треба уникати на ранок після новорічного застілля. Це солодкі газовані напої, випічка, кондитерські вироби та жирні страви. Високий уміст цукру, швидких вуглеводів і жирів цієї їжі сприяє накопиченню жиру та перевантажує травну систему.

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