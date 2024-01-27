Ця проста ранкова процедура продовжить життя на десятки років: секрет боротьби зі старінням

Аби прожити більше 100 років, потрібно зранку приділяти увагу кількахвилинному тренуванню та медитації.

Медичний науковець К'єн Вуу, який спеціалізується на боротьбі зі старінням, поділився кількома секретами, які допоможуть продовжити життя на багато років. Розповідаємо, посилаючись на Business Insider, з яких процедур треба починати свій ранок, щоб прожити більше ста років.

Як треба починати свій ранок, щоб прожити більше ста років

Фахівець у галузі довголіття рекомендує кожного ранку робити кілька простих процедур, які допоможуть збільшити тривалість життя. Це ранкові фізичні вправи, дихальні практики, які знімають напруження і налаштовують на гарний день. А також коротка медитація, яка поліпшує емоційне та психічне здоров’я.

Першим кроком після пробудження, як зазначається у виданні, повинна стати склянка води з лимоном чи мінеральними солями. Це допоможе організму відновити гідратацію. Також доктор Вуу намагається вранці отримати якнайбільше сонячного світла на своє обличчя, це допомагає підтримувати природні цикли в організмі.

Що ще потрібно робити для довголіття

Пийте ранкову каву. Про користь та шкоду кави можна сперечатися до безкінечності. Але цей напій зранку бадьорить і покращує настрій, тому не варто відмовлятися від чашки насиченої ароматної кави.

Про користь та шкоду кави можна сперечатися до безкінечності. Але цей напій зранку бадьорить і покращує настрій, тому не варто відмовлятися від чашки насиченої ароматної кави. Обов’язково снідайте. Якщо хочете прожити довге життя, варто не забувати про смачний та ситний сніданок.

Якщо хочете прожити довге життя, варто не забувати про смачний та ситний сніданок. Плануйте свій день. Вчені довели, що ретельно розпланований день прибирає хаос і стреси із життя людей, тому така звичка сприяє довголіттю.

Вчені довели, що ретельно розпланований день прибирає хаос і стреси із життя людей, тому така звичка сприяє довголіттю. Більше часу проводьте з рідними та близькими. Щоб довше прожити, треба наповнювати кожен свій день позитивними емоціями від спілкування з родиною та друзями.

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