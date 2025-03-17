Що треба їсти на сніданок людям за 60, щоб залишатися здоровими й енергійними

Ця їжа захищає людей літнього віку від різноманітних захворювань, зміцнює імунітет і заряджає енергією на тривалий проміжок часу.
Медики радять обов’язково снідати цими продуктами усім, кому за 60. Бо вони вважаються найкориснішими для першого прийому їжі.
Що треба їсти на сніданок людям літнього віку: поради лікарів
- Курячі яйця містять тваринний білок, який є будівельним матеріалом для всі клітин організму. І до того ж, яйця прекрасно замінять жирні види м’яса, тому їх можна їсти не лише на сніданок. А жовток містить необхідні організму корисні жири, мінерали, вітаміни й антиоксидантні сполуки. Яйця вкрай корисні для людей літнього віку, бо мають у своєму складі вітамін D, якого не вистачає організму в такому віці. Цей вітамін відповідає за міцний імунітет та нівелює дію вільних радикалів, що стають причиною онкології.
- Ягоди. Лікарі говорять, що найкориснішими для людей за 60 будуть чорниця та полуниця, які активують роботу мозку, поліпшують пам’ять, концентрацію й увагу. Завдяки вмісту вітамінів та антиоксидантів, вони мають протимікробні та протизапальні властивості. Також здатні зміцнювати серцево-судинну систему, поліпшувати роботу кишківника і виводять токсини з організму. Ягоди також можна вживати у вигляді джемів та смузі.
- Різноманітні каші з цільного зерна. У літньому віці треба обов’язково їсти вівсянку, гречку, перловку та цільнозерновий хліб. Ці продукти містять повільні вуглеводи, які засвоюючись, наповнюватимуть енергією на цілий день, а ще нівелюватимуть стрибки цукру в крові. Усім за 60 також рекомендовано їсти на сніданок нешліфований рис, бо він є рекордсменом за вмістом вітамінів та мінералів.
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